Знову чекати снігу та сильних морозів? Як у Києві зміниться погода найближчими днями

Найближчі дні будуть дуже сніжними

В Україну з понеділка, 16 лютого, повертаються сильні нічні морози, які не оминуть і Київ. Однак похолодання буде незначним.

Згідно з прогнозом Укргідрометцентру, у суботу, 14 лютого, у Києві буде хмарно, місцями пройде сніг. Вдень повітря прогріється до -4...-2 градуси.

Погода в Києві на 14 лютого

У неділю, 15 лютого, вночі температура опуститься до -6...-8 градусів, а вдень становитиме близько -8...-6 градусів. День буде хмарним, але без опадів.

Погода в Києві на 15 лютого

З понеділка, 16 лютого, Київ зіткнеться з хвилею похолодання: вночі стовпчики термометра покажуть -13...-15 градусів, а вдень — близько -7...-5 градусів.

Погода в Києві на 16 лютого

У вівторок, 17 лютого, температура суттєво не зміниться, проте вночі та вдень прогнозують сніг.

Погода в Києві на 17 лютого

Сайт Ventusky повідомляє, що температура у Києві вночі почне падати із вівторка, 17 лютого, до -10 градусів. Найхолоднішою виявиться ніч на 21 лютого, коли стовпчики термометра опустяться до -12 градусів.

Крім того, у неділю-понеділок, 15-16 лютого, синоптики прогнозують снігопади.

Коли до Києва повернуться морози

На сайті Weather прогноз дещо відрізняється. За даними, температура повітря в Києві не опуститься нижче -13 градусів до кінця лютого. Але майже весь місяць буде сніжити.

Погода у Києві до кінця лютого 2026

