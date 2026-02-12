Не змогли сплатити заставу: кого ВАКС відправив під варту через "туалетні схеми"

Учасники схеми завдали масштабних збитків бюджету міста Києва

Вищий антикорупційний суд змінив запобіжний захід двом підозрюваним у справі щодо корупційної схеми по незаконному заволодінню столичною землею, викритої в рамках операції "Чисте місто". Вони не внесли визначені судом застави, тож їх обох було взято під варту.

Фігурантами є колишній заступник голови Київської міської державної адміністрації та його спільник. Про це повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

"Слідчий суддя ВАКС підтримав позицію прокурора САП та змінив запобіжний захід двом підозрюваним у справі щодо злочинної організації, що діяла на чолі з колишнім депутатом Київської міської ради, метою якої було заволодіння столичною землею та взяття під повний контроль процедури ухвалення місцевою владою рішень про надання прав на землю", — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що мова йде про колишнього заступника голови Київської міської державної адміністрації та його спільника. Враховуючи те, що підозрювані не внесли визначені судом застави, а саме 24,9 млн грн та 15 млн грн відповідно, прокурор звернувся до суду з клопотанням про зміну запобіжного заходу із застави на тримання під вартою з альтернативою внесення застави.

"Суд погодився з доводами прокурора та змінив запобіжні заходи, застосувавши до колишнього посадовця Київської міськради запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 20 млн грн, до його спільника – тримання під вартою та 10 млн грн застави", — вказано у повідомленні.

Хто саме фігурує в повідомленні

В повідомленні САП не вказані прізвища фігурантів. Проте за даними BihusInfo, повідомляється про ексзаступника голови Київської міської державної адміністрації Олександра Спасибко та його спільника Романа Блюміна. Також варто зазначити, що в переглянутому рішенні ВАКС знизив сумму застави на 5 мільйонів гривень кожному з фігурантів.

Що відомо про фігурантів

Як повідомляв "Телеграф", Олександр Спасибко отримав підозру у рамках розслідування тільки наприкінці грудня 2025 року. За даними НАБУ, Спасибко разом з помічниками (за інформацією ЗМІ, один з них Роман Блюмін, який також отримав підозру) оформлював на різних людей неіснуючі будівлі, що нібито були зведені на початку 90-х. Потім цю нерухомість купували підконтрольні колишньому посадовцю ТОВки і подавали до Київської міськради заявки на отримання землі для обслуговування майна.

Аби "застовбити" деякі вільні ділянки, Спасибко разом з іншими учасниками організації навіть забудовули їх, а насправді встановлювали різні примітивні споруди, виготовляли техпаспорти та реєстрували право власності. Цікавість контролюючих органів та правоохоронців до такого самоуправства Спасибко "гасив" виплатами.

Олександр Спасибко

Раніше "Телеграф" розповідав про корупцію, скандальні забудови та сумнівні схеми в Києві за 2025 рік.