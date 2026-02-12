Є навіть бездротові зарядки: де в Україні курсує поїзд в один вагон (фото)

Пасажири розповідають, що у вагоні тепло і зручно

В Україні є регіональний поїзд з одного пасажирського вагона другого класу. Він здійснює рейси із Рокитного Рівненської області у Львів з 22 січня.

Виглядає цей поїзд дуже сучасно та круто. Єдине зауваження пасажирів – це високі ціни, пише місцеве видання Сарни News.

Поїзд №850/851 оснащений зручними сидіннями, полицями для багажу та столиками, а також системою кондиціонування повітря. У вагоні передбачені USB-роз’єми для заряджання пристроїв і бездротові зарядні панелі для гаджетів.

За словами пасажирів, поїзд зручний, теплий і чистий. Має багато місць для багажу, світла й повітря. Однак, на думку людей, ціна на проїзд зависока.

Усередині вагона регіонального поїзда Рокитне - Львів. Фото: Сарни News

Тривалість поїздки з початкової до кінцевої станції – понад шість годин. Вартість квитка із Сарн у Львів становить близько 270 гривень.

За квиток із Рокитного в Сарни треба заплатити 158 гривень, при цьому час поїздки становить 49 хвилин. З Клесова в Сарни можна дістатися за 150 гривень та 23 хвилини.

Зазначимо, що у поїзді №850/851 діють знижки на квитки для пільгових категорій: студентів, дітей та людей з інвалідністю.

Придбати квитки можна в застосунку або на сайті Укрзалізниці.

Раніше ми розповіли, чому у поїздах "Укрзалізниці" туалети часто закривають перед прибуттям на станції та під час стоянок. У нових поїздах закриття туалетів під час стоянок не обов’язкове.