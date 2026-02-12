Є навіть бездротові зарядки: де в Україні курсує поїзд в один вагон (фото)
Пасажири розповідають, що у вагоні тепло і зручно
В Україні є регіональний поїзд з одного пасажирського вагона другого класу. Він здійснює рейси із Рокитного Рівненської області у Львів з 22 січня.
Виглядає цей поїзд дуже сучасно та круто. Єдине зауваження пасажирів – це високі ціни, пише місцеве видання Сарни News.
Поїзд №850/851 оснащений зручними сидіннями, полицями для багажу та столиками, а також системою кондиціонування повітря. У вагоні передбачені USB-роз’єми для заряджання пристроїв і бездротові зарядні панелі для гаджетів.
За словами пасажирів, поїзд зручний, теплий і чистий. Має багато місць для багажу, світла й повітря. Однак, на думку людей, ціна на проїзд зависока.
Тривалість поїздки з початкової до кінцевої станції – понад шість годин. Вартість квитка із Сарн у Львів становить близько 270 гривень.
За квиток із Рокитного в Сарни треба заплатити 158 гривень, при цьому час поїздки становить 49 хвилин. З Клесова в Сарни можна дістатися за 150 гривень та 23 хвилини.
Зазначимо, що у поїзді №850/851 діють знижки на квитки для пільгових категорій: студентів, дітей та людей з інвалідністю.
Придбати квитки можна в застосунку або на сайті Укрзалізниці.
