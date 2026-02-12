Олимпиада-2026: украинские саночники борются за медали в командной эстафете (онлайн видеотрансляция)

Сине-желтые попытаются зацепиться за медаль на Играх

В четверг, 12 февраля, на Олимпийских играх в Италии состоятся командные соревнования по санному спорту. 9 стран будут бороться за медали в командной эстафете.

Что нужно знать

На Олимпиаде пройдет командная эстафета по санному спорту

В этой дисциплине участвуют саночники-одиночники и "двойки".

Зимние Олимпийские игры пройдут в Милане и Кортина-д’Ампеццо с 6 по 22 февраля 2026 года

На сайте "Телеграф" будет доступна прямая видеотрансляция командной эстафеты по санному спорту от YouTube-канала "Суспільне Спорт". Начало заездов в 19:30 по киевскому времени.

Украину в командной эстафете саночников представят: Юлианна Туницкая, Андрей Мандзий (одиночки), Игорь Гой/Назарий Качмар, Елена Стецькив/Александра Мох (двойки).

На Играх проходит шестой соревновательный день. Украинцы борются за медали в 3 видах спорта. Сборная Украины представлена на Олимпиаде-2026 46 атлетами в 11 видах спорта. Искусственный интеллект считает, что украинцы возьмут 1-2 медали в двух видах спорта.