Олимпиада-2026: украинские саночники борются за медали в командной эстафете (онлайн видеотрансляция)
Сине-желтые попытаются зацепиться за медаль на Играх
В четверг, 12 февраля, на Олимпийских играх в Италии состоятся командные соревнования по санному спорту. 9 стран будут бороться за медали в командной эстафете.
Что нужно знать
- На Олимпиаде пройдет командная эстафета по санному спорту
- В этой дисциплине участвуют саночники-одиночники и "двойки".
- Зимние Олимпийские игры пройдут в Милане и Кортина-д’Ампеццо с 6 по 22 февраля 2026 года
На сайте "Телеграф" будет доступна прямая видеотрансляция командной эстафеты по санному спорту от YouTube-канала "Суспільне Спорт". Начало заездов в 19:30 по киевскому времени.
Прямая видеотрансляция командной эстафеты по санному спорту на Олимпиаде-2026
Украину в командной эстафете саночников представят: Юлианна Туницкая, Андрей Мандзий (одиночки), Игорь Гой/Назарий Качмар, Елена Стецькив/Александра Мох (двойки).
На Играх проходит шестой соревновательный день. Украинцы борются за медали в 3 видах спорта. Сборная Украины представлена на Олимпиаде-2026 46 атлетами в 11 видах спорта. Искусственный интеллект считает, что украинцы возьмут 1-2 медали в двух видах спорта.