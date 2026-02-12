Стала бездомною: у Таїланді помітили дівчину, схожу на відому українську спортсменку та модель (фото, відео)

Колишня спортсменка нібито не впізнає саму себе

Колишня учасниця шоу "Дом-2", циркова артистка та блогерка Юлія Реутова нині нібито опинилася бездомною в Таїланді. 32-річна колишня художня гімнастка могла втратити пам’ять після травми голови й тепер блукає вулицями Паттайї, не впізнаючи навіть себе.

Що варто знати

Ексзірка "Дому-2" та майстер спорту України Юлія Реутова нібито стала бездомною в Таїланді після ймовірної травми голови та втрати пам'яті

Вона нібито блукає вулицями в теплому одязі під час спеки, перебуває в занедбаному стані та не впізнає себе

Знайомі колишньої циркової артистки намагаються знайти її родичів для надання термінової допомоги

Очевидці зняли відео, на якому Реутова нібито блукає вулицями в неохайному вигляді. На відеородику дівчина вдягнена у теплій куртці, попри спеку, та викидає свої речі до смітника.

Можна помітити, що вона занедбала себе — не доглядає за зовнішністю та гігієною, зокрема не підстригає нігті. На відео показали кадр її ніг. Про це пишуть росЗМІ.

Юлія Реутова — українка, яка стала відомою завдяки участі в телевізійних проєктах. У минулому вона майстер спорту України з художньої гімнастики. Після завершення спортивної кар’єри дівчина працювала цирковою артисткою та гастролювала за кордоном.

Юлія Реутова. Фото: Інстаграм

У 2010-х роках взяла участь у телешоу "Хвилина слави" та "Дім-2", після чого здобула широку популярність. Також відомо, що вона працювала в московському стрип-клубі Golden Girls, де була однією з провідних танцівниць.

Юлія Реутова. Фото: Інстаграм

За даними сайту з пошуку роботи Work.ua, ще у 2017 році Юлія розміщувала резюме в Києві, шукаючи роботу. Дівчина шукала роботу моделі. У 2021 році повідомлялося, що Юлія працювала і жила у США.

Наразі знайомі намагаються допомогти Юлії та встановити контакт із її родичами. Інформації про офіційну медичну діагностику або втручання місцевих служб поки немає.

