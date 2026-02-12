Стосується всіх споживачів газу: чому в нових рахунках з'явилися зміни

Заплатити за газ можна пʼятьма способами

Нові рахунки за січень 2026 року вже сформовані. Газопостачальна компанія Нафтогаз України надала уточнення про їх оплату.

"Телеграф" розповість, що зміниться для українців, які користуються газом. Варто зазначити, що Нафтогаз попереджав: зараз рахунки доступні для оплати онлайн. Якщо хтось очікує паперову квитанцію, то вона надійде поштою після 20 числа.

Українським громадянам порадили переходити на онлайн. Такі послуги не лише сприяють збереженню паперових ресурсів, а й істотно оптимізують взаємодію між постачальниками послуг та їхніми клієнтами. Як приклад, можна звернутися до вже озвученої інформації: сьогодні лише дванадцятий день місяця, а сплата через інтернет вже доступна. Натомість, якщо користуватися звичним методом доставки паперових рахунків через "Укрпошту", доведеться зачекати щонайменше ще десять діб.

Як заплатити за газ

Додаток для мобільних пристроїв " Куб ". Цей інструмент слугує не лише для здійснення платежів, але й дає змогу надсилати показання лічильників, звіряти обсяги спожитого газу та переглядати різноманітну довідкову звітність щодо палива.

". Цей інструмент слугує не лише для здійснення платежів, але й дає змогу надсилати показання лічильників, звіряти обсяги спожитого газу та переглядати різноманітну довідкову звітність щодо палива. Персональний простір клієнта, розташований на порталі my.gas.ua . Функціонал його використання так само широкий. Можна як передати дані лічильників, так і розрахуватися за послуги, отримати потрібні витяги, моніторити фактичне використання газу та отримувати оперативні сповіщення від постачальника.

. Функціонал його використання так само широкий. Можна як передати дані лічильників, так і розрахуватися за послуги, отримати потрібні витяги, моніторити фактичне використання газу та отримувати оперативні сповіщення від постачальника. Не втрачають актуальності й активно використовуються сьогодні чат-боти GASUA – один функціонує у месенджері Telegram, інший – у Viber.

Крім того, розрахунок за розподіл газу доступний на вебсторінці gas.ua, якщо ввести номер свого рахунку.

Скільки треба платити за газ

Станом на початок 2026 року розцінки для пересічних громадян лишилися незмінними. "Нафтогаз України" утримав ціну за кубометр на позначці 7,96 гривні. Цей цінник гарантовано діятиме принаймні протягом лютого, березня та квітня.

Інформація про збереження фіксованої ціни опублікована на офіційному ресурсі постачальника. Оскільки діє заборона на підвищення вартості комунальних послуг під час воєнного стану, стара розцінка на газ має зберегтися і після того, як опалювальний сезон закінчиться, тобто з 1 травня.

Важливо пам'ятати, що клієнти розраховуються не лише за фактично спожитий об'єм палива, але й за послуги його доставки. Ось тут, починаючи з січня 2026 року, сума у платіжках, що стосується транспортування, могла зазнати коригувань.

