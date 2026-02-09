Великі знижки в "АТБ" та "Сільпо": що можна купити на 60% дешевше і зекономити 650 гривень

Найбільш відчутні знижки тривають на побутові товари

У супермаркетах "АТБ" та "Сільпо" з’явилися знижки, повз які складно пройти байдуже. Ціни помітно знизилися одразу на кілька популярних категорій — від солодощів і кави до товарів для дому.

Подекуди вартість впала більше, аніж на 60%, тож зараз саме той момент, коли звичайні покупки можуть приємно здивувати сумою в чеку. Детальніше про це написав "Телеграф".

Знижки в "АТБ":

Цукерки Roshen Assortment Elegant, 145 г — 94,90 грн (було 179,90 грн, знижка майже 50%);

— 94,90 грн (було 179,90 грн, знижка майже 50%); Цукерки Roshen Assortment Classic, 154 г — 94,90 грн (замість 179,90 грн);

— 94,90 грн (замість 179,90 грн); Кондиціонер для білизни Lenor Орхідея та ваніль, 0,798 л — 124,90 грн (було 255,40 грн, можна зекономити 124,90 грн);

— 124,90 грн (було 255,40 грн, можна зекономити 124,90 грн); Кондиціонер для білизни Lenor Букет квітів, 0,798 л — 124,90 грн (знижка понад 50%, можна зекономити 124,90 грн);

— 124,90 грн (знижка понад 50%, можна зекономити 124,90 грн); Кондиціонер для білизни Lenor "Пробудження весни", 0,987 л — 124,90 грн (ціна зменшена більш ніж удвічі, можна зекономити 124,90 грн);

— 124,90 грн (ціна зменшена більш ніж удвічі, можна зекономити 124,90 грн); Сир плавлений "Своя лінія" вершковий, 70 г — 13,90 грн (було 22,90 грн);

— 13,90 грн (було 22,90 грн); Асорті з маринованих грибів Largado, 580 мл — 79,90 грн (замість 142,90 грн);

— 79,90 грн (замість 142,90 грн); Кава Jacobs Monarch у зернах, 1 кг — 649,90 грн (було понад 1100 грн, можна зекономити 649,90 грн);

— 649,90 грн (було понад 1100 грн, можна зекономити 649,90 грн); Кава мелена Jacobs Monarch Espresso, 230 г — 139,90 грн (замість 244,40 грн);

— 139,90 грн (замість 244,40 грн); Морозиво "Три ведмеді" Monaco Dessert Tiramisu, 0,5 кг — 125,90 грн (було 229,90 грн).

Знижки в "АТБ" на 10 товарів. Фото: скріншот з магазина

Знижки в "Сільпо":

Капсули для посудомийної машини Finish Ultimate Plus, 45 шт. — 539,00 грн (було 1199,00 грн, можна зекономити 539,0 грн);

— 539,00 грн (було 1199,00 грн, можна зекономити 539,0 грн); Макарони Pasta Zara Spaghetti №3, 500 г — 44,99 грн (замість 78,49 грн);

— 44,99 грн (замість 78,49 грн); Ананаси шматочками "Премія" в сиропі, 850 г — 119,00 грн (було 174,00 грн);

— 119,00 грн (було 174,00 грн); Скляна кришка Marco Cervetti, 24 см — 139,00 грн (замість 359,00 грн, можна зекономити 139,0 грн);

— 139,00 грн (замість 359,00 грн, можна зекономити 139,0 грн); Кава мелена L’OR Espresso Biondo, капсули, 10 шт. — 149,00 грн (було 309,00 грн, можна зекономити 160 грн);

— 149,00 грн (було 309,00 грн, можна зекономити 160 грн); Чай трав’яний Twinings (ромашка, мед, ваніль), 20 пакетиків — 124,00 грн (замість 279,00 грн, можна зекономити 155 грн)

— 124,00 грн (замість 279,00 грн, можна зекономити 155 грн) Вафлі Gastone Lago з фундуковим кремом, 45 г — 19,99 грн (було 30,99 грн);

— 19,99 грн (було 30,99 грн); Печиво Chico Miko Mini з шоколадною начинкою, 30 г — 9,99 грн (замість 20,59 грн);

— 9,99 грн (замість 20,59 грн); Чай Tea Moments Alpine Meadow, 15×2,2 г — 79,99 грн (було 129,00 грн);

— 79,99 грн (було 129,00 грн); Набір контейнерів для зберігання Sp Berner, 17 шт. — 299,00 грн (замість 699,00 грн, можна зекономити 400 грн).

Що можна купити в "Сільпо" зі знижками до 60%. Фото: скріншот з магазина

