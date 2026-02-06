У відомої української співачки виявили пухлину
25-річна зірка розкрила деякі деталі
Відома українська співачка та блогерка Даша Майорова повідомила, що у неї знайшли пухлину.
У сторіс Інстаграму 25-річна інтернет-знаменитість розповіла своїм підписникам, що пухлина в її грудях з’явилася за три-чотири місяці та виросла на 2 см.
Біопсію я зробила. Це був жах. Тепер чекаю на результат, але в будь-якому разі буде операція… Якщо-що мій моральний стан вже окей
Пізніше дівчина видалила публікацію і уточнила, що вона не має раку, зазначивши, що деякі почали на цьому спекулювати. У новому повідомленні Майорова пояснила, що у неъ виявили доброякісну освіту і зробили біопсію, щоб виключити онкологічне захворювання.
Я видалила ту історію, бо можливо я її написала сильно щемливо. Знайшли доброякісну пухлину, яка виросла за 4 місяці до 2 см. Зробили біопсію — щоб виключити онко. В мене НЕ рак. ПОСИЛ СТОРІЗ: перевіряйте здоров'я
