У відомої української співачки виявили пухлину

25-річна зірка розкрила деякі деталі

Відома українська співачка та блогерка Даша Майорова повідомила, що у неї знайшли пухлину.

У сторіс Інстаграму 25-річна інтернет-знаменитість розповіла своїм підписникам, що пухлина в її грудях з’явилася за три-чотири місяці та виросла на 2 см.

Біопсію я зробила. Це був жах. Тепер чекаю на результат, але в будь-якому разі буде операція… Якщо-що мій моральний стан вже окей Даша Майорова

Пізніше дівчина видалила публікацію і уточнила, що вона не має раку, зазначивши, що деякі почали на цьому спекулювати. У новому повідомленні Майорова пояснила, що у неъ виявили доброякісну освіту і зробили біопсію, щоб виключити онкологічне захворювання.

Я видалила ту історію, бо можливо я її написала сильно щемливо. Знайшли доброякісну пухлину, яка виросла за 4 місяці до 2 см. Зробили біопсію — щоб виключити онко. В мене НЕ рак. ПОСИЛ СТОРІЗ: перевіряйте здоров'я Даша Майорова

