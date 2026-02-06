Як в авіаперельотах: "Укрзалізниця" робить ціни на квитки динамічними, але не для всіх типів вагонів

Необхідність перегляду підходу до купівлі та поверення квитків в "Укрзалізниці" пояснюють викликами воєнного часу

Модель, за якою вже давно продають авіавитки – раніше купив – зекономив, затягнув з покупкою – заплатив більше, запрацює і на залізничному сполученні. Динамічні ціни "Укрзалізниця" планує запровадити на квитки у СВ та 1 клас "Інтерсіті". Також зміни чекають правила повернення квитків для всіх категорій вагонів.

"Телеграф" розбирався, як аргументують нововведення в компанії і як вони виглядатимуть на практиці.

Як система продажу та повернення квитків працює зараз

Для більшості поїздів, які курсують Україною зараз, діють фіксовані тарифи, затвердженні державою. Натомість для "Інтерсіті" вже застосовуються елементи "гнучкості": один і той самий квиток може коштувати по-різному в залежності від дня покупки та попиту на обраний напрямок. Але це не було оформлено як система динамічного ціноутворення, тобто така система, при якій вартість послуги змінюється в режимі реального часу в залежності від певних факторів.

Повернення квитків: За статистикою "Укразалізниці" майже 70% повернень відбувається за чотири дні до поїздки. Частина таких квитків, особливо, які здають перед самою поїздкою, не продається повторно, і поїзди іноді йдуть напівпорожніми.

Тарифи у внутрішньому далекому сполученні, як наголошують в компанії, останній раз індексувались у 2021 році.

Які цінові зміни чекають пасажирів залізничного транспорту

Необхідність перегляду підходу до купівлі та поверення квитків в "Укрзалізниці" пояснюють викликами воєнного часу. А саме системними обстрілами інфраструктури та рухомого складу, що тягне за собою "додаткові витрати на безпеку, відновлення і захист пасажирів". В компанії наголошують: зміни торкнуться виключно поїздів преміум-сегменту – СВ (люкс) та 1 клас Інтерсіті:

будуть проіндексовані тарифи на проїзд у вагонах СВ (люкс) міжнародних поїздів – орієнтовне здорожчають квитки на 20% (квитки на потяги Інтерсіті у міжнародних перевезеннях не індексуватимуть) ;

(квитки на потяги Інтерсіті у міжнародних перевезеннях не індексуватимуть) будуть застосовуватися динамічні ціни на квитки для вагонів СВ (люкс) та 1 клас Інтерсіті у внутрішньому сполученні.

Як пояснило керівництво "Укрзалізниці" в розмові з журналістами, на ціни будуть впливати кілька факторів, до кожного з яких будуть застосовані коефіцієнти:

сезонність (діапазон 0,85-1,2) – у пікові сезони – літо, свята – вартість квитків буде вищою, у непікові знижатиметься;

дні тижні (0,9-1,2) – найнижчі ціни передбачено у вівторок та середу, а найвищі — у п’ятницю та неділю, коли збільшується попит на поїздки;

наповнюваність (0,8-1,2) – ціна квитків зростатиме, якщо заповненість потяга сягатиме 90-100%, і знижатиметься, якщо перед відправленням будуть вільні місця;

дата продажу (1-1,3)– чим раніше буде придбано квиток, тим він буде дешевшим;

фірмовість вагону (діапазон від 1 до 10)– в нових квитки будуть дорожчими, ніж у вагонах "старого" зразка.

У якості приклада в компанії наводять поїздку з Києва до Львова. Якщо запланувати її на непіковий період – один із понеділків лютого – і придбати квиток за 20 днів до поїздки, то він буде дешевшим, ніж якщо квиток купувати на липневу п’ятницю та ще й на останнє місце у вагоні.

В "Укрзалізниці" також наголошують: зміни НЕ торкнуться вартості проїзду у вагонах плацкарт, купе, а також 2 класу "Інтерсіті" поїздів внутрішнього сполучення.

Як по-новому будуть повертати квитки на потяги

Зміна підходу до повернення квитків навпаки стосується усіх квитків на всіх типах вагонів. Виключенням можуть стати тільки пасажири-військовослужбовці, а також особи з інвалідністю та представники інших вразливих груп. Також вони не стосуватимуться поїздів, що курсують до прифронтових територій. На цьому наполягали в Мінрозвитку громад та територій, що долучились до розробки проєкту нововведень, з уточненням: механізм застосування виключень ще має розробити "Укрзалізниця".

Поточні правила дають можливість пасажирам отримувати назад всі витрачені кошти, навіть якщо вони повертають квитки буквально напередодні поїздки. Запропонована "Укрзалізницю" система побудована за таким принципом: чим раніше відмовився від поїздки, тим більшою буде сума повернення. А саме:

здав квиток за 15-20 діб до відправлення поїзда — повертається 100% коштів;

за 10-14 діб — повертається 90% вартості квитка;

за 5-9 діб — 75% вартості;

від 1 до 4 діб — 50% вартості;

менше ніж за 24 години до відправлення – повертається в середньому 30% вартості проїзду, як це відбувається і зараз.

Наразі не названа точна дата запровадження змін, орієнтовно це буде березень. До того часу протягом 30 днів триватиме громадське обговорення змін щодо ціноутворення та повернення квитків. Пропозиції та зауваження приймаються на електронну адресу – [email protected].

Як сприйняли новину українці

В коментарях під постом "Укрзалізниці" на Facebook вже під сотню коментарів і більшість з них критичні. От на які моменти звертають увагу дописувачі. По-перше, це прив’язка суми за повернення квитків до дати – чим раніше, тим більше. З одного боку, українці акцентують увагу, що прогнозувати, чи не зміняться плани на поїздку за 15-20 днів важко, адже ситуація через обстріли змінюється дуже динамічно. З іншого, говорять про те, що за 20 днів тільки відкривається продаж квитків.

Також автори коментарів відзначають проблемність деяких напрямків, на які загалом важко "виловити" квитки. Тож зекономити на ранньому бронюванні може не вийти.

По-третє, українці відзначають, що приналежність до преміум-сегменту вагонів не завжди так виглядає на практиці. А також радять звернути увагу на досвід європейських країн у вирішенні цього питання.

