Потрібна лише вода та сіль. Як за 15 хвилин точно дізнатися, чи проросте насіння

Як дізнатися схожість насіння перцю, помідорів, кабачків? 15-хвилинний тест здатний визначити, яке насіння овочів дасть хороші сходи.

Багато городників мають значні запаси насіння, яке зберігається протягом багатьох років. Але перед посівом дуже бажано точно знати, яке насіння ще здатне зійти, а яке можна викинути. І щоб не витрачати час даремно, слід зробити простий тест на схожість.

Для тесту вам знадобиться склянка води, чайна ложка звичайної кухонної солі та 15 хвилин часу.

Робимо сольовий розчин, ретельно перемішуючи його ложкою. Після розчинення солі в склянку опускаємо насіння і вичікуємо чверть години.

Після закінчення часу дивимося, яке насіння плаває зверху. Його одразу можна відібрати та викинути, воно не здатне дати нормальні сходи, і робота з таким насіннєвим матеріалом тільки забере ваш цінний час.

Те насіння, яке опустилося на дно склянки, дасть хороше потомство.

Після тесту насіння промивають, обсушують і зберігають далі або одночасно здійснюють посів.

