Стіл-тумба з СРСР: чому дизайн виявився "вічним" і хто насправді його вигадав

Важкий, з ДСП і полірованим покриттям — радянський стіл-книжка має нерадянське коріння

Один з яскравих символів радянської епохи в квартирах українці — розкладний стіл-тумба. Його ще називали стіл-книжка за характерний спосіб розкладання. Та не всі знають, що сам стіл вигадали не в СРСР.

Квартири в СРСР настільки маленькими, що потрібно було зробити меблі максимально функціональними. Так і народився радянський стіл-тумба. Всередині нього часто розміщували полички, які закривались дверцятами. Таким чином могли використовувати як тумбу, відкривати половину чи весь стіл. Виконував він функцію обіднього, письмового та стола для святкувань.

Особливістю радянського стола були матеріали — ДСП з полірованим покриттям було дуже важким. Навіть зараз функціональність столів-книжок спонукає виробників до створення нових варіантів, щоправда — легших та компактніших.

Столи з відкидними ніжками були популярні ще в Англії 16 століття. Пізніше вони були популярні в колоніальній Америці. Здебільшого це були круглі чи овальні столи з різними ніжками. Та в СРСР ідею трансформували, а дерево, з якого їх робили замінили деревоплитами.

Британський стіл-книжка

Раніше "Телеграф" розповідав, чому радянські форми для певних видів випічки досі популярні у господинь. Зазначимо, причина не тільки в якості матеріалів.