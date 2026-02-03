Польська форма збірної України на Олімпіаду викликала суперечки у мережі (фото)

Не всі задоволені новим екіпіруванням національної команди

Зимові олімпійські ігри все ближчі, а скандальних історій навколо Ігор стає все більше. Дісталося навіть збірній України, точніше формі Синьо-жовтих.

Форму олімпійської збірної України розкритикували у Threads

Екіпірування нашим олімпійцям розробила польська компанія 4F

Олімпійські ігри пройдуть у Мілані та Кортіна-д’Ампеццо з 6 по 22 лютого 2026 року

Співзасновник Don’t Take Fake та бренд-консультант Олександр Саттаров розкритикував форму олімпійської збірної України на Ігри-2026. Крім того, він висміяв Національний олімпійський комітет України за місце проведення презентації.

Форма Олімпійської Збірної України – не топ (про презентацію помовчу взагалі). А це вже у город не дизайну, а менеджменту НОК та того, хто робив цю презентацію колекції, пардон, в**ату. Чи могли б якось з ЦУМом домовитися хоча б, я хз, але це ганьба, манекени однакові не знайшлися хоча б? Олександр Саттратов

У Threads розгорілися суперечки щодо форми Синьо-жовтих. Користувачі погодилися з тим, що можна було зробити набагато краще, адже у Монголії, приміром, вийшло.

Додамо, що НОК презентував форму національної команди на Олімпійські ігри в Італії ще у жовтні 2025 року. Екіпірування розробила польська компанія 4F.

Олімпійська форма збірної України/Фото: НОК України

