Коріння з Гваделупи: як виглядає чоловік Світоліної і що він говорив про війну в Україні

Монфіс став справжнім оплотом для українки

Українська тенісистка Еліна Світоліна (№12 WTA) сенсаційно пройшла до півфіналу Турніру Великого Шлема Australian Open-2026. Головним уболівальником українки є французький тенісист Гаель Монфіс, чоловік та батько її дитини.

Що потрібно знати

Світоліна понад 4 роки одружена з Монфісом

У пари є дочка Скай

Француз під час війни підтримує дружину, яка стала голосом України

"Телеграф" розповідає, що відомо про Монфіса. Француз поділяє та підтримує зусилля дружини по допомозі України.

Гаель народився у Парижі. Його батько Руфін і мати Сільвет родом із заморських департаментів Франції в Карибському морі Гваделупи та Мартиніки відповідно. Монфіс цілком міг піти стопами батька і стати футболістом, однак у підсумку вибрав теніс. Француз виграв 13 титулів на рівні ATP, а найкращим його результатом у кар’єрі є 6-те місце у рейтингу Тура.

У 2021 році Монфіс одружився зі Світоліною, з якою зустрічався з 2019 року. У жовтні 2022 року у пари народилася дочка Скай.

Весілля Еліни Світоліної та Гаеля Монфіса/Фото: instagram.com/elisvitolina

Еліна Світоліна з чоловіком та дочкою/Фото: instagram.com/elisvitolina

Повномасштабне вторгнення РФ в Україну стало величезним ударом для Еліни. Гаель став надійною опорою для дружини.

Це непросто… бачити, як моя дружина плаче щоночі через те, що відбувається в Україні. Звичайно, я намагаюся бути поряд з нею щодня і підтримувати її, підтримувати її сім’ю… Я роблю все, що можу, щоб вони були щасливими та у безпеці. Гаель Монфіс

Ще складніше Монфісу даються поїздки дружини на батьківщину. Еліна розповідала, що чоловік дуже переживає, коли вона перебуває в Україні.

Гаель дуже нервує перед моїми поїздками. Звісно, він боїться за мене, за нашу родину. Але я намагаюся говорити з ним та пояснювати йому ситуацію. Я намагаюся пояснити йому правила безпеки. Я також думаю про свою сім’ю, але дуже переживаю за свою країну. Я один із голосів України у світі. Моя сім’я все ще мешкає в Одесі. Маю багато близьких друзів, які зараз на фронті. Для мене це також як велика родина. Я дуже вдячна Гаелю за його підтримку. Я знаю, що це йому дуже важко. Я не впевнена, що багато чоловіків змогли б це зрозуміти. Еліна Світоліна

Монфіс не робив гучних політичних заяв про війну в Україні, проте підтримує українців не словом, а ділом. Француз допомагає дружині у благодійних місіях в Україні й сам робить свій внесок.

Я хочу сказати українцям, що дуже захоплююся вами. Українці борються та намагаються вижити. Я бачу, скільки сил вкладає моя дружина у цю боротьбу, теж трохи допомагаю їй. Ще до війни я надсилав кошти в Україну за кожен зроблений ейс. Ми зібрали гроші для фонду Еліни та України перед US Open-2023 у Штатах. Я дуже підтримую свою дружину, а моя дружина – українка, тож я завжди готовий їй допомогти. Гаель Монфіс

Як виглядає Монфіс зараз

Гаель Монфіс/Фото: Getty Images

Гаель Монфіс/instagram.com/iamgaelmonfils

Гаель Монфіс з дочкою Скай/instagram.com/iamgaelmonfils

Гаель Монфіс з дочкою Скай/instagram.com/iamgaelmonfils

Гаель Монфіс з дочкою Скай/instagram.com/iamgaelmonfils

Остання гра Монфіса

Нагадаємо, Монфіс невдало виступив на Відкритому чемпіонаті Австралії-2026. У стартовій грі він програв австралійцю Дейну Свіні (АТР №182) з рахунком 3-1 (6-7; 7-5; 6-4; 7-5). До речі, Світоліна стала єдиною українкою, яка подолала перше коло в одиночному розряді AO-2026.