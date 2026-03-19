Вдвічі більше грошей: один з видів виплат суттєво зріс

Тепер допомога від держави призначається за спрощеною процедурою

Пенсійний фонд України (ПФУ) збільшив розмір виплат на поховання. Сума зросла вдвічі — з 4 100 до 8 500 гривень.

Така допомога надається у випадку смерті застрахованої особи або членів сім’ї, які перебували на її утриманні. Про це повідомляє одне з обласних управлінь ПФУ.

"З 13 березня 2026 року в Україні набрав чинності новий розмір допомоги на поховання, що виплачується у системі загальнообов’язкового державного соціального страхування. Відповідне рішення ухвалено постановою правління ПФУ від 6 лютого 2026 року № 6-1. Згідно з документом, сума допомоги на поховання застрахованої особи або члена її сім’ї, який перебував на утриманні, становить 8500 гривень. Це рішення суттєво збільшило попередній розмір виплати, адже до 13 березня допомога на поховання становила 4100 гривень", — зазначається в повідомленні.

Кому призначена допомога

Новий розмір страхової виплати встановлено для випадків смерті застрахованої особи або членів сім'ї, які перебували на її утриманні. До категорії утриманців належать:

дружина або чоловік;

діти, брати, сестри та онуки, які не досягли 18 років;

особи старші 18 років, якщо вони стали особами з інвалідністю до повноліття;

студенти закладів професійної, фахової передвищої або вищої освіти, які навчаються за денною формою — до 23 років;

батько або мати;

дід або баба за прямою лінією спорідненості.

Важливою умовою є те, що члени сім’ї повинні перебувати на повному утриманні застрахованої особи та не мати власних джерел доходу. Наприклад, заробітної плати, пенсії або інших виплат.

Хто може отримати гроші

Допомога на поховання може бути виплачена застрахованій особі, членам її сім’ї, іншим фізичним або юридичним особам, які фактично організували та оплатили поховання. Наприклад, у разі смерті працівника підприємства за отриманням допомоги можуть звернутися його родичі, які здійснили поховання.

Де оформлюється допомога

Виплата здійснюється за основним місцем роботи померлого працівника. Саме роботодавець виступає страхувальником і подає необхідні документи для фінансування виплати. Водночас існують випадки, коли порядок оформлення інший. Зокрема, ця допомога не виплачується через роботодавця, якщо померла особа була пенсіонером, безробітною, або жертвою нещасного випадку на виробництві. У таких ситуаціях родичам або особам, які здійснили поховання, необхідно звертатися безпосередньо до Пенсійного фонду.

Як оформлюється допомога

Основним документом для отримання коштів є заява-розрахунок, яку оформлює страхувальник (роботодавець). У цьому документі зазначаються суми страхових виплат, що підлягають фінансуванню. Заява подається до територіального органу Пенсійного фонду не пізніше ніж протягом 5 робочих днів після прийняття рішення про призначення виплати.

Подати її можна двома способами:

Особисто або поштовим відправленням у паперовій формі.

В електронній формі через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду (з використанням КЕП) або через Портал Дія (за технічної можливості).

"Після того, як Пенсійний фонд отримує заяву-розрахунок і вона набуває статусу "Прийнято", фінансування страхувальника здійснюється протягом трьох робочих днів. Після цього кошти виплачуються особі, яка має право на допомогу", — додали в установі.

