"Щоб не було як 30 років тому": Кулеба назвав головну задачу України у війні в Ірані

Україна повинна підходити до співпраці з країнами Перської затоки прагматично

В результаті війни на Близькому Сході Україна матиме хороші перспективи. Головною задачею нашої держави є перетворення військового потенціалу на політичний капітал.

В цій ситуації важливо не просто поділитись своїми знаннями у сфері БПЛА, а максимально вигідно їх конвертувати в сталу співпрацю. Про це колишній міністр закордонних справ Дмитро Кулеба розповів у відео на своєму YouTube-каналі.

Потенціал в капітал

За словами ексміністра в України є значний військовий потенціал. Проте, важливо не просто ним поділитись, а "продати" його найдорожче.

"Наш військовий потенціал буде потрібний, але зараз задача не в цьому. Задача, як перетворити військовий потенціал в політичний капітал. Тобто, як за рахунок військових знань поглибити співпрацю реально, а не в дипломатичній риториці", — сказав Кулеба.

Він додав, що це не повинен бути "односторонній рух" з боку України. Важливо, щоб країни партнери зрозуміли вигоду від співпраці.

"Ми повинні, по суті, прив'язати до себе країни, яким ці рішення потрібні. Бо може бути так, як було попередні 30 років, що у нас забирають знання, плескають по плечу і далі продовжують жити, як хочуть. Отже, задача не в тому, щоб щось віддати, а в тому, щоб максимально дорого це продати", — наголосив Кулеба.

Допомога України країнам Близького Сходу

Як повідомляв "Телеграф", президент України розповів, що Україна відправила три команди фахівців в три різні країни: Катар, Об'єднані Арабські Емірати та Саудівську Аравію. За його словами, всі американські експерти розуміють, що у відбитті масованих атак "шахедів" може допомогти лише український досвід. Також президент нагадав, що раніше Київ пропонував США співробітництво. Зокрема у сфері дронів.

"Я не знаю, чи вони відмовилися від цього, не впевнений, але це точно відтермінування і поки що ми не підписали дрон-діл. Але ми відкриті", — сказав він.

