Безугла зухвало відреагувала на те, що її можуть судити за держзраду

В Офісі Генерального прокурора підтвердили наявність двох кримінальних проваджень

Народна депутатка України Мар’яна Безугла відреагувала на відкриття кримінального провадження. Зокрема її звинувачують у державній зраді.

Парламентарка опублікувала допис у Telegram-каналі.

"Мене не злякати", — лаконічно написала вона.

Так народна обраниця відповіла на допис нардепа від "Батьківщини" Сергія Тарути, який поширили ЗМІ. Йдеться про те, що слідство перевіряє, чи могли публічні заяви Безуглої нашкодити українським військовим. Зокрема, про поширення інформації про 72-гу бригаду. Після заяв депутатки про виведення військ вже менш ніж за добу росіяни перекинули на цей напрямок значні сили, зазначив Тарута та наголосив, що це не поодинокий випадок.

"Разом із колегою Федором Веніславським ми направляли відповідне звернення. І важливо: Генпрокуратуру зобов’язали відкрити провадження через суд", — написав він.

Цю інформацію підтвердили Telegram-каналу "Труха" в Офісі Генерального прокурора.

"Справи відкриті на виконання ухвал Печерського райсуду Києва за зверненнями заявників. Досудове розслідування доручено слідчим ДБР", — повідомили в ОГП.

Варто зазначити, що про держзраду Безуглої говорять навіть не перший рік. Так, ще у 2024-му політичний експерт Олексій Голобуцький писав: "Марʼяна Безугла за два дні наговорила на статтю про держзраду. (…) Розголошення інформації про пересування підрозділів ЗСУ. Майже у прямому ефірі. (…) Вона намагається інформаційно знищити найбільш значущі сектори оборони. Вже навіть офіційні заяви пішли щодо цієї дезінформації. Це реально ст. 111 ККУ. Безуглою мають зайнятися силовики".

Раніше ми розповіли про особисте життя Безуглої.