Не дай Боже, Україна не отримає допомогу від партнерів, — Гетманцев пояснив, чи можлива криза

Ключові рішення залежать як від партнерів, так і від українського парламенту.

Найближчими місяцями Україну може спіткати фінансова трагедія, якщо кошти міжнародної допомоги не будуть розблоковані. Про це "Телеграфу" сказав нардеп від "Слуги народу", голова фінансового комітету ВР Данило Гетманцев.

Що потрібно знати

Україна залежить від зовнішнього фінансування партнерів

Рішення щодо допомоги гальмуються як у ЄС, так і в Україні

Україна може втратити програму МВФ на $8,1 млрд

Для отримання коштів потрібні зміни до податкового законодавства, серед іншого — контроль онлайн-торгівлі

"Це пов’язано із зовнішнім фінансуванням, яке залежить, по-перше, від політичних рішень всередині ЄС, по-друге — політичних рішень всередині України. І там, і там ми бачимо певні складнощі з прийняттям цих рішень. Тому, власне, звідти й у нас і є передчуття [фінансової трагедії]," — зазначив Гетманцев.

Данило Гетманцев

За словами нардепа, внутрішні складнощі лежать в площині ухвалення рішень парламентом. "Але не погоджуюсь, що криза парламентська, вона політична. Та навряд чи перемовини з МВФ допоможуть вирішити цю кризу. Та я думаю, що ми приведемо до тями Верховну Раду, і вона прийме ті рішення, які є необхідними", — каже нардеп.

Якщо ж найближчим часом Україна не отримає кошти, це буде справжньою проблемою. "Бо якщо їх [коштів від партнерів] не буде — не дай Боже, що відбудеться у фінансовій сфері… я навіть не хочу про це говорити. Це вимірюється не півріччям, а місяцями", — резюмував Данило Гетманцев.

Нагадаємо, що за інформацією Bloomberg, Україна ризикує втратити допомогу від МВФ в рамках програми фінансування на 8,1 млрд доларів, якщо до квітня не ухвалить зміни в податкове законодавство. Зокрема щодо обмеження спрощеної системи для ФОП, контролю за онлайн-торгівлею (OLX та аналоги) та запровадження додаткових механізмів відстеження доходів громадян.