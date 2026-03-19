Зеленський назвав 5 погроз перед переговорами з Росією: головні заяви президента з Євроради

Україна зміцнює оборону, шукає нові ресурси та націлена на приєднання до ЄС

Президент України Володимир Зеленський виступив із заявами та взяв участь у засіданні Європейської ради, де звернувся до лідерів країн ЄС. Зокрема йшлося про безпеку, переговори з Росією, фінансову підтримку та перспективи євроінтеграції країни.

У цьому матеріалі " Телеграф" зібрав головні заяви глави держави. Він наголосив на необхідності зміцнення обороноздатності, продовження допомоги та ясності у питанні вступу України до Євросоюзу.

Переговори з Росією

В останні дні Київ отримував сигнали від Сполучених Штатів Америки про можливе швидке поновлення переговорів із Росією. При цьому Зеленський поставив питання, з яким настроєм російська сторона може повернутися до діалогу. За його словами, важливо не допустити, щоб Москва підійшла до переговорів із відчуттям посилених позицій. На це впливає одразу кілька факторів:

Перший: росіяни бачать активне використання ракет ППО на Близькому Сході та в регіоні Затоки, і вони можуть подумати, що Україна зіткнеться з нестачею таких ракет.

Другий: 20-й пакет санкцій ЄС проти Росії у безвиході. Він міг би продовжити тиск на Росію, змушуючи її рухатись до реального миру.

Третій: Сполучені Штати пом’якшили деякі санкції проти Росії, що приносить значні кошти у військовий бюджет Путіна.

Четвертий: Вже третій місяць не працює найважливіша фінансова гарантія безпеки для України від Європи – пакет підтримки на суму 90 мільярдів євро цього і наступного року.

П’ятий: навіть сьогодні ми, напевно, не знаємо, чи буде ця підтримка розблокована.

Програма PURL

Президент каже, що Київ високо цінує підтримку європейських партнерів у захисті країни від російських ударів, особливо у сфері протиповітряної оборони та виробництва безпілотників. Україна має намір і надалі використовувати усі можливі механізми для пошуку ракет до систем Patriot. У цьому контексті він наголосив на важливості програми PURL.

Ми знаємо: не всім подобається ідея використання частини з 90 мільярдів на купівлю ракет для Patriot через PURL, якщо немає інших варіантів. Але якщо інших варіантів справді немає, це необхідно для захисту від російських балістичних ударів – це питання порятунку життів пояснив глава держави.

Довідка: Програма PURL (Patriot Update and Resupply Logistics) — спеціальна ініціатива, через яку Україна отримує ракети для систем протиповітряної оборони Patriot. Це логістична та фінансова програма, яка дозволяє закуповувати та доставляти ракети, необхідні для захисту від російських ракетних ударів.

Вступ України до ЄС

Зеленський висловив думку, що Росія має усвідомлювати та відчути, що Україна точно буде частиною ЄС і цей процес незворотний. Для цього проводяться внутрішні реформи та працюємо на зовнішньому рівні, щоб забезпечити чітку дату вступу до Євросоюзу.

Якщо буде визначена чітка дата, це означатиме, що Росія ніяк не зможе заблокувати наш вступ. Ви бачите, як блокуються різні речі і як складно об'єднаній Європі реалізувати навіть вже ухвалені рішення. Цього не має статися з відкриттям кластерів для України чи з нашим вступом – це питання довіри, безпеки та майбутнього підсумував він.

