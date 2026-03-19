Україна навіть не в топ-5? Які шанси на перемогу гурту Leléka на "Євробаченні"

Букмекери пророкують перемогу Фінляндії

"Євробачення 2026", яке цьогоріч відбудеться у Відні, стрімко наближається, але для України стартові розклади виглядають не надто обнадійливо — наша конкурсна пісня поки що навіть не пробивається навіть у топ-5 фаворитів.

За оцінками букмекерів, наші шанси на перемогу зараз коливаються на рівні близько 3% — значно нижче, ніж у головних фаворитів. Абсолютний лідер перегонів — країна, яка перемагала на "Євробаченні" один раз — у 2006-му.

Йдеться про Фінляндію — шанси на їхню перемогу оцінюють у 29%. Країну представлятимуть Linda Lampenius & Pete Parkkonen з піснею "Liekinheitin". У конкурсному треку вони співають про складне, але пристрасне кохання, яке спалює пару, але одночасно притягує.

На другому місці закріпилися Данія та Франція, чиї шанси на перемогу оцінюють у 12%. Данію цьогоріч представляє Søren Torpegaard Lund із піснею "Før vi går hjem" ("Перед тим, як ми підемо додому"). Трек присвячений темі палкої, але скороминущої пристрасті та складним почуттям, що виникають після неї.

Францію цього року представляє співачка Monroe з піснею "Regarde!". За словами самої виконавиці, пісня несе меседж про те, що саме любов об’єднує людей, незважаючи на всі відмінності та труднощі.

Трек, який представить Україну на "Євробаченні", виконуватиме гурт Leléka і він має назву "Ridnym". Він про рідну землю, коріння та силу всередині себе. Пісня поєднує сучасну музику з українськими народними мотивами і розповідає про єдність та підтримку, які допомагають триматися навіть у складні часи.

