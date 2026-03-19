Вже не на третину: популярний оператор передумав різко піднімати тарифи після скандалу

Спочатку планувалось здорожчання на 100 грн

Один з операторів мобільного зв'язку після суспільного невдоволення та скандалу вирішив зменшити поріг підвищення мобільних тарифів. Йдеться про lifecell, який вже повідомив гарну новину клієнтам.

Як зазначив кореспондент "Телеграфу", який отримав повідомлення від lifecell, підвищення планувалось з квітня. Сума нового тарифу на місяць мала скласти 400 грн, але її змінили на 320 грн. При цьому стара ціна складала 300 грн, тобто спочатку планували здорожчання на 33%, а зараз — 6%.

Зауважимо, що рішення про нові ціни змінили буквально за день. Адже тільки 18 березня повідомили про підвищення на 100 грн, а 19 березня — його знизили до 20 грн.

Користувачам здорожчання на 100 грн пояснювали тим, що через об’єктивне зростання операційних витрат, зокрема на електроенергію, резервне живлення базових станцій, технічну підтримку та відновлення телеком-інфраструктури в умовах війни оператор вимушений змінити ціну. Адже собівартість послуги зросла.

Які тарифи мали ввести з квітня 2026

"Просто Лайф":

стандартна ціна — 320 замість 210 грн/місяць;

номер ідентифіковано або персоніфіковано — 270 замість 180 грн/місяць;

номер перенесено в мережу lifecell — 200 замість 120 грн/місяць;

"Вільний Лайф":

стандартна ціна — 500 замість 425 грн/місяць;

номер ідентифіковано або персоніфіковано — 450 замість 375 грн/місяць;

номер перенесено в мережу lifecell — 300 замість 240 грн/місяць.

стандартна ціна — 400 замість 300 грн/місяць;

номер ідентифіковано або персоніфіковано — 350 замість 250 грн грн/місяць;

номер перенесено в мережу lifecell — 270 замість 160 грн/місяць.

"Жара Лайт" мав подорожчати до 275 замість 195 грн/місяць.

