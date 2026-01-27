Корни из Гваделупы: как выглядит муж Свитолиной и что он говорил о войне в Украине

Монфис стал настоящим оплотом для украинки

Украинская теннисистка Элина Свитолина (№12 WTA) сенсационно прошла в полуфинал Турнира Большого Шлема Australian Open-2026. Главным болельщиком украинки является французский теннисист Гаэль Монфис, муж и отец ее ребенка.

Француз разделяет и поддерживает усилия жены по помощи Украине.

Гаэль родился в Париже. Его отец Руфин и мать Сильвет родом из заморских департаментов Франции в Карибском море Гваделупы и Мартиники соответственно. Монфис вполне мог пойти по стопам отца и стать футболистом, однако в итоге выбрал теннис. Француз выиграл 13 титулов на уровне ATP, а лучшим его результатом в карьере является 6-е место в рейтинге Тура.

В 2021 году Монфис женился на Свитолиной, с которой встречался с 2019 года. В октябре 2022 года у пары родилась дочь Скай.\

Полномасштабное вторжение РФ в Украину стало большим ударом для Элины. Гаэль стал надежной опорой для жены.

Это непросто… видеть, как моя жена плачет каждую ночь из‑за происходящего в Украине. Конечно, я стараюсь быть рядом с ней каждый день и поддерживать её, поддерживать её семью… Я делаю всё, что могу, чтобы они были счастливы и в безопасности. Гаэль Монфис

Еще сложнее Монфису даются поездки жены на родину. Элина рассказывала, что муж очень переживает, когда она находится в Украине.

Гаэль очень нервничает перед моими поездками. Конечно, он боится за меня, за нашу семью. Но я стараюсь говорить с ним и объяснять ему ситуацию. Я стараюсь объяснять ему правила безопасности. Я также думаю о своей семье, но сильно переживаю за свою страну. Я одна из голосов Украины в мире. Моя семья всё ещё живёт в Одессе. У меня много близких друзей, которые сейчас на фронте. Для меня это тоже как большая семья. Я очень благодарна Гаэлю за его поддержку. Я знаю, что ему это очень трудно. Я не уверена, что многие мужья смогли бы это понять. Элина Свитолина

Монфис не делал громких политических заявлений о войне в Украине, однако поддерживает украинцев не словом, а делом. Француз помогает жене в благотворительных миссиях в Украине и сам делает свой вклад.

Я хочу сказать украинцам, что я очень восхищаюсь вами. Украинцы сражаются и пытаются выжить. Я вижу, сколько сил вкладывает моя жена в эту борьбу, тоже немного ей помогаю. Еще до войны я посылал средства в Украину за каждый сделанный эйс. Мы собрали деньги для фонда Элины и Украины перед US Open-2023 в Штатах. Я очень поддерживаю свою жену, а моя жена – украинка, поэтому я всегда готов ей помочь. Гаэль Монфис

Как выглядит Монфис сейчас

Последняя игра Монфиса

Напомним, Монфис неудачно выступил на Открытом чемпионате Австралии-2026. В стартовой игре он проиграл австралийцу Дэйну Свини (АТР №182) со счетом 3-1 (6-7; 7-5; 6-4; 7-5). К слову, Свитолина стала единственной украинкой, преодолевшей первый круг в одиночном разряде AO-2026.