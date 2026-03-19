Путін опинився на колінах у Кремлі: що сталося (фото)

Глава Кремля пропіарився на російських паралімпійцях

У четвер, 19 березня, президент РФ Володимир Путін нагородив російських паралімпійців за виступ на Паралімпійських іграх в Італії. Росія виступала на Іграх без обмежень і посіла 3 місце в медальному заліку.

Що потрібно знати

Цікаво, що Путін став на коліно, щоб нагородити Івана Голубкова. Нагородження відбулося у Кремлі, передає Р-Спорт.

Володимир Путін та Іван Голубков/Фото: РІА Новини Спорт

Я хочу подякувати вам, Володимире Володимировичу, за ту підтримку. Я знаю, що ви нас дуже підтримуєте — паралімпійців. Коли я виграв цю медаль, я присвятив цю медаль вам та всій нашій великій країні. Іван Голубков

Російські медалісти Паралімпіади-2026 були нагороджені орденом Дружби. Голубков на Іграх виграв 2 золоті медалі у паралижних перегонах серед спортсменів із ураженнями опорно-рухового апарату (клас сидячи). Іван прославився тим, що присвятив "золото" Паралімпіади-2026 Путіну.

Нагадаємо, Росія та Білорусь були представлені на Паралімпіаді-2026 без обмежень (з прапором та гімном), через що низка країн, включаючи Україну, бойкотували або частково бойкотували церемонію відкриття Паралімпіади-2026. Крім того, Україна бойкотувала церемонію закриття Паралімпіади.

Перед стартом Ігор пролунав скандал із формою збірної України. Міжнародний паралімпійський комітет заборонив Синьо-жовтим парадне екіпірування, на якому зображено мапу України. Також на Іграх прогримів скандал через патріотичні сережки парабіатлоністки Кононової. Крім того, організатори без причин відібрали синьо-жовті прапори в українських уболівальників.