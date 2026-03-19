Стало відомо, коли у "Дії" можна буде розлучитися онлайн

Послуга буде доступна не всім парам — назвали важливу умову

Розлучення через "Дію" стане доступним уже найближчими місяцями. У Міністерстві цифрової трансформації підтверджують: нормативну базу вже ухвалено, а сервіс перебуває на фінальному етапі розробки. Перші пари зможуть протестувати нову функцію наприкінці весни.

Про це "Телеграфу" у бліцінтерв'ю розповіла заступниця міністра цифрової трансформації Зоряна Стецюк. Вона пояснила, що першою була послуга шлюбу, адже це питання пріоритетів та сприйняття.

Коли з’явиться послуга

За словами посадовиці, необхідна нормативна база вже ухвалена — відповідну постанову затвердив уряд. Очікується, що до кінця весни завершать технічну розробку, після чого розпочнеться бета-тестування.

Хто зможе скористатися

Послуга буде доступна лише для подружжя, яке не має спільних неповнолітніх дітей.

Чому розлучення не запустили раніше

У Міністерстві пояснюють, що спочатку пріоритет надали шлюбу онлайн. Це пов’язано як із технічною складністю процесу, так і з тим, що Україна першою у світі цифровізувала повний цикл одруження — від подання заяви до реєстрації через відеоконференцію з використанням електронного підпису. "Є етап пропозиції, подання заяви парою та власне церемонія одруження, коли пара підключається через "Дію" до відеоконференції, в віртуальній залі для одружень на закоханих чекає реєстратор, який онлайн реєструє шлюб, – замість фізичного підпису накладається електронний підпис на актовий запис прямо під час дзвінка. Свідоцтво про шлюб з'являється у "Дії" та надходить поштою. Процес триває 20-30 хвилин", — пояснює Стецюк.

Через популярність послуги ми поступово масштабували наші цифрові ДРАЦСи: починали з одного цифрового офісу, тепер їх уже три – у Львові, Києві, Дніпрі. Послуга виявилася дуже популярною: сьогодні маємо вже понад 41 тис. пар, які одружилися у "Дії". Зоряна Стецюк, заступниця міністра цифрової трансформації

Вона наголосила, що були чисельні запити на послугу розлучення онлайн.

