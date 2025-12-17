Султан Брунею та Шумахер: Мессі приєднався до елітної компанії (фото)

Аргентинець отримав у подарунок унікальний годинник

Футболіст "Інтер Маямі" та збірної Аргентини Ліонель Мессі був помічений з рідкісним годинником Richard Mille на руці. Лео зараз знаходиться в Індії, де відбувається його турне.

Що потрібно знати

Мессі відвідав Індію

Відомий індійський підприємець подарував Ліонелю рідкісний годинник

Вартість подарунка оцінюють у 1,2 млн доларів

Дорогий аксесуар 8-разовому власнику "Золотого м’яча" презентував відомий індійський бізнесмен Анант Амбані — син найбагатшої людини Індії Мукеша Амбані. Про це повідомляє watchopea.

За інформацією джерела, Анант подарував Мессі годинник Richard Mille RM 003-V2 GMT Tourbillon Asia Edition, вартість якого становить 1,2 млн доларів (близько 51 млн грн). Це сталося після візиту Ліонеля до центру порятунку та реабілітації диких тварин під назвою "Вантара", який був заснований Анантом. До речі, сам Амбані був помічений з унікальним годинником Richard Mille RM 056 Sapphire Tourbillon, який виготовлений в єдиному екземплярі й коштує 5 млн доларів (близько 211 млн грн).

Мессі отримав у подарунок годинник Richard Mille RM 003-V2 GMT Tourbillon Asia Edition

Мессі відвідав "Вантару"

Анант Амбані володіє годинником Richard Mille RM 056 Sapphire Tourbillon

Richard Mille RM 003-V2 GMT Tourbillon "Asia Edition" — ексклюзивна модель годинника, випущена обмеженим тиражем всього в 12 екземплярів по всьому світу. Відомо, що цей аксесуар належить кільком публічним особам, включаючи султана Брунею Хассанала Болкіаха, гонщика Міка Шумахера та колишнього президента Міжнародної автомобільної федерації (FIA) Жана Тодта. Крім того, цей годинник є у спадкового принца Джохора Тунку Ісмаїл Ібні Султан Ібрагіма і відомого годинникаря Карі Воутілайнена.

Анант Амбані та Ліонель Мессі

