Юний український легкоатлет продовжує творити історію (відео)

На Всеукраїнських змаганнях з легкої атлетики, присвячених пам’яті Заслуженого тренера України Юрія Томасова, сталася непересічна подія. 13-річний український стрибун із жердиною Матвій Строгалєв зумів перестрибнути планку на висоті 4,00 м.

Це досягнення стало рекордним у його віковій групі. Про це повідомляє пресслужба Федерації легкої атлетики України у Facebook.

З результатом 4.00 метра Строгалєв став третім у віковій категорії до 18 років. Його обійшли два 17-річні спортсмени: Микита Левченко (4.60 м) та Андрій Посполита (4.40 м). Матвій повторив свій літній рекорд, проте зробив це у приміщенні.

Матвій є сином української чемпіонки Європи з легкої атлетики Анжели Балахонової (стрибки із жердиною) та російського олімпійця Вадима Строгалєва (стрибки із жердиною). У червні 2025 року він прославився на весь світ, побивши неофіційний світовий рекорд у стрибках із жердиною у своїй віковій групі (до 12 років). Це досягнення юного українця оцінив і світовий рекордсмен Арман Дюплантіс.

Раніше повідомлялося, що відома українська легкоатлетка Марина Бех-Романчук, яка спеціалізується на потрійному стрибку, отримала 4 роки дискваліфікації за вживання допінгу. Про позитивну допінг-пробу спортсменки стало відомо у травні 2025 року. Спортивний лікар Дмитро Бабелюк прокоментував резонансне інтерв’ю спортсменки, яка розповіла, як заборонені речовини потрапили до її організму.