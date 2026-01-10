Беленюк виконав "наказ" Кличка: фото розгнівало українців
Неоднозначний знімок нардеп опублікував у себе в соцмережах
Олімпійський чемпіон з греко-римської боротьби, народний депутат Жан Беленюк (фракція "Слуга Народу") опублікував у соцмережах іронічний знімок. Перед цим мер Києва Віталій Кличко закликав мешканців Києва, які мають можливість, тимчасово залишити місто.
Що потрібно знати
- РФ завдала масованого удару по Києву
- Кличко закликав киян тимчасово залишити столицю
- Беленюк опублікував іронічний пост у соцмережах
Беленюк послухався поради мера і вирушив відпочивати. Про це нардеп розповіла сам, опублікувавши у сторіс в Instagram фото з гірськолижного курорту Буковель.
Мер сказав виїхати з міста. Хто ми такі, щоб не послухатися?
Знімок із підписом нардепа швидко завірусився у мережі. Багато користувачів розкритикували Беленюка за цю публікацію, адже він виявився відірваним від реальності українців. Проте знайшлися й ті, які з розумінням поставилися до знімка, адже відпочинок потрібний від "вигоряння".
Нагадаємо, у ніч на п’ятницю, 9 січня, Росія зробила масовану комбіновану атаку на Україну. У Києві відбувся тотальний блекаут. У місті надовго вимикають енергоживлення, є проблеми з водо- та теплопостачанням.