Беленюк виконав "наказ" Кличка: фото розгнівало українців

Неоднозначний знімок нардеп опублікував у себе в соцмережах

Олімпійський чемпіон з греко-римської боротьби, народний депутат Жан Беленюк (фракція "Слуга Народу") опублікував у соцмережах іронічний знімок. Перед цим мер Києва Віталій Кличко закликав мешканців Києва, які мають можливість, тимчасово залишити місто.

Що потрібно знати

РФ завдала масованого удару по Києву

Кличко закликав киян тимчасово залишити столицю

Беленюк опублікував іронічний пост у соцмережах

Беленюк послухався поради мера і вирушив відпочивати. Про це нардеп розповіла сам, опублікувавши у сторіс в Instagram фото з гірськолижного курорту Буковель.

Мер сказав виїхати з міста. Хто ми такі, щоб не послухатися? Жан Беленюк

Жан Беленюк у Буковелі/Фото: instagram.com/zhanbeleniuk

Знімок із підписом нардепа швидко завірусився у мережі. Багато користувачів розкритикували Беленюка за цю публікацію, адже він виявився відірваним від реальності українців. Проте знайшлися й ті, які з розумінням поставилися до знімка, адже відпочинок потрібний від "вигоряння".

Нагадаємо, у ніч на п’ятницю, 9 січня, Росія зробила масовану комбіновану атаку на Україну. У Києві відбувся тотальний блекаут. У місті надовго вимикають енергоживлення, є проблеми з водо- та теплопостачанням.