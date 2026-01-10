Рус

Беленюк виконав "наказ" Кличка: фото розгнівало українців

Михайло Корнілов
Жан Беленюк та Віталій Кличко Новина оновлена 10 січня 2026, 19:48
Жан Беленюк та Віталій Кличко. Фото instagram.com/zhanbeleniuk, facebook.com/Vitaliy.Klychko

Неоднозначний знімок нардеп опублікував у себе в соцмережах

Олімпійський чемпіон з греко-римської боротьби, народний депутат Жан Беленюк (фракція "Слуга Народу") опублікував у соцмережах іронічний знімок. Перед цим мер Києва Віталій Кличко закликав мешканців Києва, які мають можливість, тимчасово залишити місто.

  • РФ завдала масованого удару по Києву
  • Кличко закликав киян тимчасово залишити столицю
  • Беленюк опублікував іронічний пост у соцмережах

Беленюк послухався поради мера і вирушив відпочивати. Про це нардеп розповіла сам, опублікувавши у сторіс в Instagram фото з гірськолижного курорту Буковель.

Мер сказав виїхати з міста. Хто ми такі, щоб не послухатися?

Жан Беленюк

Жан Беленюк у Буковелі
Жан Беленюк у Буковелі/Фото: instagram.com/zhanbeleniuk

Знімок із підписом нардепа швидко завірусився у мережі. Багато користувачів розкритикували Беленюка за цю публікацію, адже він виявився відірваним від реальності українців. Проте знайшлися й ті, які з розумінням поставилися до знімка, адже відпочинок потрібний від "вигоряння".

Нагадаємо, у ніч на п’ятницю, 9 січня, Росія зробила масовану комбіновану атаку на Україну. У Києві відбувся тотальний блекаут. У місті надовго вимикають енергоживлення, є проблеми з водо- та теплопостачанням.

