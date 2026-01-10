Укр

Беленюк исполнил "приказ" Кличко: фото разгневало украинцев

Автор
Михаил Корнилов
Дата публикации
Читати українською
Автор
Жан Беленюк и Виталий Кличко Новость обновлена 10 января 2026, 19:48
Жан Беленюк и Виталий Кличко. Фото instagram.com/zhanbeleniuk, facebook.com/Vitaliy.Klychko

Неоднозначный снимок нардеп опубликовал у себя в соцсетях

Олимпийский чемпион по греыко-римской борьбе, народный депутат Жан Беленюк (фракция "Слуга Народа") опубликовал в соцсетях ироничный снимок. Перед этим мэр Киева Виталий Кличко призвал жителей Киева, имеющих возможность, временно покинуть город.

Что нужно знать

  • РФ нанесла массированный удар по Киеву
  • Кличко призвал киевлян временно покинуть столицу
  • Беленюк опубликовал ироничный пост в соцсетях

Беленюк последовал совету мэра и отправился отдыхать. Об этом нардеп рассказал сам, опубликовав в сторис в Instagram фото с горнолыжного курорта Буковель.

Мэр сказал выехать из города. Кто мы такие, чтобы не послушаться?

Жан Беленюк

Жан Беленюк в Буковеле
Жан Беленюк в Буковеле/Фото: instagram.com/zhanbeleniuk

Снимок с подписью нардепа быстро завирусился в сети. Многие пользователи раскритиковали Беленюка за данную публикацию, ведь он оказался оторванным от реальности украинцев. Однако нашлись и те, которые с пониманием отнеслись к снимку, ведь отдых необходим от "выгорания".

Напомним, в ночь на пятницу, 9 января, Россия совершила массированную комбинированную атаку на Украину. В Киеве произошел тотальный блэкаут. В городе надолго выключают энергопитание, есть проблемы с водо- и теплоснабжением.

Теги:
#Греко-римская борьба #Жан Беленюк