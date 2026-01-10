Беленюк исполнил "приказ" Кличко: фото разгневало украинцев

Неоднозначный снимок нардеп опубликовал у себя в соцсетях

Олимпийский чемпион по греыко-римской борьбе, народный депутат Жан Беленюк (фракция "Слуга Народа") опубликовал в соцсетях ироничный снимок. Перед этим мэр Киева Виталий Кличко призвал жителей Киева, имеющих возможность, временно покинуть город.

Что нужно знать

РФ нанесла массированный удар по Киеву

Кличко призвал киевлян временно покинуть столицу

Беленюк опубликовал ироничный пост в соцсетях

Беленюк последовал совету мэра и отправился отдыхать. Об этом нардеп рассказал сам, опубликовав в сторис в Instagram фото с горнолыжного курорта Буковель.

Мэр сказал выехать из города. Кто мы такие, чтобы не послушаться? Жан Беленюк

Жан Беленюк в Буковеле/Фото: instagram.com/zhanbeleniuk

Снимок с подписью нардепа быстро завирусился в сети. Многие пользователи раскритиковали Беленюка за данную публикацию, ведь он оказался оторванным от реальности украинцев. Однако нашлись и те, которые с пониманием отнеслись к снимку, ведь отдых необходим от "выгорания".

Напомним, в ночь на пятницу, 9 января, Россия совершила массированную комбинированную атаку на Украину. В Киеве произошел тотальный блэкаут. В городе надолго выключают энергопитание, есть проблемы с водо- и теплоснабжением.