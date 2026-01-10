Беленюк исполнил "приказ" Кличко: фото разгневало украинцев
-
-
Неоднозначный снимок нардеп опубликовал у себя в соцсетях
Олимпийский чемпион по греыко-римской борьбе, народный депутат Жан Беленюк (фракция "Слуга Народа") опубликовал в соцсетях ироничный снимок. Перед этим мэр Киева Виталий Кличко призвал жителей Киева, имеющих возможность, временно покинуть город.
Беленюк последовал совету мэра и отправился отдыхать. Об этом нардеп рассказал сам, опубликовав в сторис в Instagram фото с горнолыжного курорта Буковель.
Мэр сказал выехать из города. Кто мы такие, чтобы не послушаться?
Снимок с подписью нардепа быстро завирусился в сети. Многие пользователи раскритиковали Беленюка за данную публикацию, ведь он оказался оторванным от реальности украинцев. Однако нашлись и те, которые с пониманием отнеслись к снимку, ведь отдых необходим от "выгорания".
Напомним, в ночь на пятницу, 9 января, Россия совершила массированную комбинированную атаку на Украину. В Киеве произошел тотальный блэкаут. В городе надолго выключают энергопитание, есть проблемы с водо- и теплоснабжением.