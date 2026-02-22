День перед суворим постом. Що не можна робити у Прощену неділю 2026, щоб не згрішити

День поєднує духовне очищення і народні традиції, пов’язані з проводами Масляної

У 2026 році Прощена неділя припадає на 22 лютого. Цей день завершує масляний тиждень і є духовним порогом перед початком Великого посту, який стартує вже 23 лютого.

Головна традиція Прощеної неділі полягає у самій його назві — це щире прохання про прощення у всіх, кого ми могли свідомо чи мимоволі образити словом, ділом чи помислом. Обряд примирення не вимагає складних формул: достатньо сказати "Пробач мені", на що прийнято відповідати "Бог простить, і я прощаю".

У храмах цього вечора відбувається особливий чин прощення, коли священнослужителі та парафіяни кланяються один одному, залишаючи в минулому всі образи, щоб увійти у Великий піст із чистим серцем.

Окрім духовного очищення, день наповнений народними звичаями прощання з Масляною. Сім’ї збираються за святковим столом, де востаннє перед довгою паузою дозволені молочні продукти, сир та яйця.

Однією з важливих традицій вважається відвідування могил померлих родичів, у яких також заведено просити вибачення. Оскільки головний сенс дня — примирення, основні заборони цього дня стосуються душевного стану та стосунків з навколишніми.

Що не можна робити у Прощену неділю, щоб не згрішити

У народних віруваннях існують такі застереження, проте наукового підтвердження вони не мають

Конфліктувати та злитися. Категорично заборонено сваритися, підвищувати голос, кривдити близьких чи таїти у собі злість.

Відмовляти у пробаченні. Якщо хтось щиро просить вибачення, не можна відмовляти — це вважається серйозним гріхом.

Важко працювати. Краще відкласти прибирання, прання та складну фізичну працю на інші дні.

Лихословити. Важливо стежити за чистотою помислів та слів, щоб підготувати душу до посту.

Залишати їжу. За народною традицією, залишки святкового столу цього вечора не залишали — їх доїдали, роздавали нужденним або тваринам, бо з понеділка починається утримання.

