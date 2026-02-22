День перед суворим постом. Що не можна робити у Прощену неділю 2026, щоб не згрішити
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
День поєднує духовне очищення і народні традиції, пов’язані з проводами Масляної
У 2026 році Прощена неділя припадає на 22 лютого. Цей день завершує масляний тиждень і є духовним порогом перед початком Великого посту, який стартує вже 23 лютого.
Головна традиція Прощеної неділі полягає у самій його назві — це щире прохання про прощення у всіх, кого ми могли свідомо чи мимоволі образити словом, ділом чи помислом. Обряд примирення не вимагає складних формул: достатньо сказати "Пробач мені", на що прийнято відповідати "Бог простить, і я прощаю".
У храмах цього вечора відбувається особливий чин прощення, коли священнослужителі та парафіяни кланяються один одному, залишаючи в минулому всі образи, щоб увійти у Великий піст із чистим серцем.
Окрім духовного очищення, день наповнений народними звичаями прощання з Масляною. Сім’ї збираються за святковим столом, де востаннє перед довгою паузою дозволені молочні продукти, сир та яйця.
Однією з важливих традицій вважається відвідування могил померлих родичів, у яких також заведено просити вибачення. Оскільки головний сенс дня — примирення, основні заборони цього дня стосуються душевного стану та стосунків з навколишніми.
Що не можна робити у Прощену неділю, щоб не згрішити
У народних віруваннях існують такі застереження, проте наукового підтвердження вони не мають
- Конфліктувати та злитися. Категорично заборонено сваритися, підвищувати голос, кривдити близьких чи таїти у собі злість.
- Відмовляти у пробаченні. Якщо хтось щиро просить вибачення, не можна відмовляти — це вважається серйозним гріхом.
- Важко працювати. Краще відкласти прибирання, прання та складну фізичну працю на інші дні.
- Лихословити. Важливо стежити за чистотою помислів та слів, щоб підготувати душу до посту.
- Залишати їжу. За народною традицією, залишки святкового столу цього вечора не залишали — їх доїдали, роздавали нужденним або тваринам, бо з понеділка починається утримання.
Нагадаємо, що Масляна завжди переходить у суворий християнський піст. Раніше ми писали, що не можна робити у Великий піст 2026 року.