Джошуа битиме Пола по-українськи: на тренуванні боксера помітили цікаву деталь (фото)

Британець працює із командою українського чемпіона

Ексчемпіон світу в надважкій вазі Ентоні Джошуа (28-4, 25 КО) готується до поєдинку з боксером-блогером Джейком Полом (12-1, 7 КО) під керівництвом українця Єгора Голуба. З британцем працює елітна команда Усика.

Що потрібно знати

Джошуа до бою з Полом готує команда Усика

Ентоні вирушив до Іспанії, де пройшов тренувальний табір із командою українця

AJ показав фото своєї актуальної форми

AJ похвалився формою перед поєдинком, опублікувавши кілька знімків у соцмережі Х. На одному з фото можна побачити напис "Usyk" (Усик) у куті рингу. Британець уперше показав фото із тренування у команді українського чемпіона.

Ентоні Джошуа тренувався у таборі Олександра Усика

Ентоні Джошуа перед боєм із Джейком Полом

Ентоні Джошуа

Зазначимо, Джошуа вирішив перезавантажити свою кар’єру і відмовився працювати зі своїм тренером Беном Девісоном. Британець вирушив до Іспанії, де провів тренувальний табір із командою Усика. Ентоні поки не показав, хто працюватиме в його кутку під час бою з Полом, проте нещодавно він заявив, що до поєдинку його готує "Ігор". Повідомляється, що Джошуа та Усик працювали разом, але не спарингували.

Нагадаємо, Джошуа у вересні 2024 року нокаутом програв чемпіонський бій Даніелю Дюбуа. Під час вечора боксу в Лондоні в рингсайді перетнулися Усик і Тайсон Ф’юрі.