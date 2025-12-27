"Монстр" побив непереможного боксера і звернувся до Усика (відео)

Усик привітав японця із захистом титулів

У суботу, 27 грудня, в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія) відбувся грандіозний вечір професійного боксу "The Ring V: Ніч самураїв". У головному бою шоу пройшов чемпіонський поєдинок Наоя Іноуе (32-0, 27 КО) — Давід Пікассо (32-1-1, 17 КО).

Що потрібно знати

Іноуе побив Пікассо у чемпіонському бою

Наоя захистив титул абсолютного чемпіона світу

Поєдинок відвідав Олександр Усик

Поєдинок за титул абсолютного чемпіона у другій найлегшій вазі (до 55,225 кг) завершився перемогою Іноуе. Про це повідомляє "Телеграф".

32-річний Наоя з перших хвилин почав закидати суперника силовими ударами. 25-річний Давід непогано оборонявся, але з кожним раундом пропускав дедалі частіше. За підсумками 12 раундів усі судді були на боці японця – 119-109, 120-108, 117-111.

Після перемоги в Іноуе запитали, чи відчуває він, що є найкращим боксером незалежно від ваги. На арені був присутній Олександр Усик, і Наоя дипломатично віддав належне українському чемпіону.

На мій бій прийшов містер Усик. Я показав ненайкращий виступ. Наступного разу я виступлю набагато краще. Наоя Іноуе

Нагадаємо, Іноуе претендує на звання найкращий боксер світу незалежно від ваги. Головним суперником японця є Усик. який відвідав шоу боксу в Ер-Ріяді. Раніше лідером рейтингу P4P був американець Теренс Кроуфорд. Однак у середині грудня "Бад" раптово завершив кар’єру після перемоги над Саулем Альваресом.