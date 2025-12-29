Український топ-боксер погодився на бій із росіянином

Українські боксери, зазвичай, відмовлялися від подібних варіантів під час великої війни

Український боксер першої середньої ваги (до 69,85 кг) Сергій Богачук (26-3, 24 KO) може провести бій проти росіянина Раджаба Бутаєва (16-1, 12 KO). Поєдинок запланований на 23 січня 2026 року, щоправда, це офіційно ще не підтверджено.

Що потрібно знати

Богачук та Бутаєв можуть провести рейтинговий бій

Українець програв свій останній бій

Росіянин виграв 2 останні поєдинки, щоправда, зі слабкою опозицією

Про це повідомляє BrunchBoxing у соцмережі Х. Планується, що поєдинок українця проти росіянина пройде у рамках першого шоу від Zuffa Boxing. Цей вечір боксу відбудеться 23 січня 2026 року.

Сенсаційна новина! Один із боїв, який перебуває на стадії узгодження для стартових заходів Zuffa Boxing, – це поєдинок Сергія Богачука проти Раджаба Бутаєва. BrunchBoxing

Богачук на прізвисько El Flaco (Худий, — Ред.) був претендентом на титул тимчасового чемпіона WBC у першій середній вазі. Він дав конкурентний титульний бій, проте в останньому поєдинку поступився американцеві Брендону Адамсу під час "вечора боксу сторіччя" у вересні 2025 року.

Бутаєв, своєю чергою, свій найзначніший бій у кар’єрі також програв. Литовець Еймантас Станеніс у квітні 2022 року рішенням більшості суддів побив росіянина.

Раніше зрадник України зі світу боксу Гліб Бакши спробував повернутись на ринг під українським прапором. Після розголосу у російського боксера відібрали український прапор.