Джошуа побив Пола по-українськи (відео)

Британського гіганта до бою готувала українська команда

У п’ятницю, 19 грудня, у Маямі (штат Флорида, США) відбулося грандіозне шоу професійного боксу. У головному поєдинку вечора колишній чемпіон світу у гевівейті Ентоні Джошуа (29-4, 26 КО) провів бій проти боксера-блогера Джейка Пола (12-2, 7 КО).

Що потрібно знати

Джошуа та Пол провели бій за правилами професійного боксу

AJ нокаутував "Півня"

Ентоні готувався до бою з українською командою у тренувальному таборі Усика

Поєдинок завершився достроковою перемогою Джошуа. Про це повідомляє "Телеграф".

Поєдинок продовжився довше, ніж очікувалося. Джошуа "полював" за Полом, який всіляко уникав ударів британського гіганта, а іноді навіть завдав Джошуа шкоди. Джейку не вистачило витривалості, щоб тікати від AJ, а коли "бензин" закінчився, американець почав завалюватися перед Ентоні. Якогось моменту рефері почав зараховувати американцю нокдауни, а після 4-го падіння в шостому раунді суддя зупинив бій. Джошуа переміг нокаутом!

Український слід у перемозі Джошуа

Зазначимо, Джошуа вирішив перезавантажити свою кар’єру після поразки від Даніеля Дюбуа і цього разу відмовився працювати зі своїм тренером Беном Девісоном. Британець вирушив до Іспанії, де провів тренувальний табір із командою українського чемпіона Олександра Усика. У кутку Ентоні в бою з Полом стояв український фахівець Єгор Голуб, який, напевно, навчив британця українським хитрощам у боксі. До речі, саме Голуб привів українця Дениса Берінчика до чемпіонського поясу.

На сайті "Телеграф" доступне відео всіх боїв раннього андеркарда шоу Джошуа — Пол. В одному з поєдинків Авіус Гріффін брутально нокаутував Джастіна Кардону. У мейнкарді глядачі також побачили нокаут. Легенда ММА "Павук" нокаутував "Вибраного" брутальним аперкотом.