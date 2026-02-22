Деякі області без відключень. Які графіки заплановані на 22 лютого
-
-
Читать на русском
Через енергетичний терор Росії українці змушені жити в умовах постійних відключень світла. Тож у неділю, 20 лютого, протягом усього дня у країні є відключення електрики для побутових споживачів, повідомляє "Укренерго"
Як дізнатися свою чергу відключення у кожній області України, читайте у статті на "Телеграфі" за цим посиланням.
Київ
Введено графіки окремо для кожного будинку у столиці. Що важливо знати:
- Графіки будуть нерівномірними у різних районах через особливості пошкоджень енергосистеми.
- Вони ніяк не прив’язані до черг, до яких ми звикли (1.1, 1.2, 2.1 тощо).
- Їх можна буде подивитися в чат-боті та на сайті. Через навантаження на сайті можливі затримки до 5 хвилин.
Київська область
Житомирська область
Сумська область
Полтавська область
Харківська область
Запорізька область
Кіровоградська область
Миколаївська область
Черкаська область
Чернівецька область
Вінницька область
Тернопільська область
В області діє графік погодинних відключень, але у оновленому форматі. Тепер споживачі можуть індивідуально на свою адресу перевіряти, коли саме планується відключення світла.
Хмельницька область
Дніпропетровська область
Одеська область
Раніше "Телеграф" розповідав, як зміняться графіки відключень із приходом весни і що для цього потрібно.