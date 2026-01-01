Конфлікт між Україною та Росією в Італії набирає обертів

Росіян пустили на престижні змагання "Тур де Скі-2025"

Скандал між українською та російською делегаціями на турнірі лижників "Тур де Скі-2025" у Тобласі (Італія) вийшов на новий рівень. Українці викрили представників РФ у порушенні регламенту.

Що потрібно знати

Україна та РФ вперше після початку повномасштабного вторгнення виступали на одному лижному турнірі

Український та російський тренери влаштували суперечку біля стадіону

Представник Росії порушив регламент

Російський тренер Єгор Сорін, який працює з представником РФ Савелієм Коростельовим, поскаржився розпропаганді на агресію українського тренера. Про це повідомляє RT.

Я почув за спиною російську мову. Типу, що ти тут робиш, що ти взагалі забув? Повертаюся – бачу українського тренера, який досить агресивно на мене наступає, знімаючи все на камеру. Але я не став з ним вступати в жодну полеміку. Єгор Сорін

За інформацією Sportbladet, Соріна впіймали на камеру за кермом автомобіля з акредитаційним дозволом для нейтральних спортсменів. При цьому Єгор не є членом нейтральної команди, тому не мав права під’їжджати до стадіону з російськими збірниками. У результаті Міжнародна федерація лижного спорту та сноуборду (FIS) заборонила росіянам паркуватись біля арени.

Єгор Сорін за кермом авто, акредитованого для "нейтральних" російських лижників/Фото: aftonbladet.se

Єгор Сорін/Фото: aftonbladet.se

Додамо, що напруга між росіянами та українцями загострилася після допуску представників РФ на змагання. Український лижник Андрій Доценко публічно заявив, що не спілкуватиметься з росіянами на "Тур де Скі", назвавши їх "терористами". Коростельов відмовився відповідати на слова українця, назвавши всіх лижників "однією великою родиною".

Зазначимо, Коростельов отримав нейтральний статус, попри публічну підтримку президента Росії Володимира Путіна та армії РФ. У соцмережах він ставив вподобайки під відповідними публікаціями.

Нагадаємо, Міжнародний олімпійський комітет (МОК) вирішив допустити РФ до Ігор-2026 за тими самими правилами, що діяли на Олімпіаді в Парижі. Однак деякі міжнародні федерації, наприклад, FIS виступила проти цього рішення та відмовила росіянам у видачі нейтрального статусу. РФ звернулася до Спортивного арбітражного суду (CAS) і виграла позов проти FIS. CAS зобов’язав FIS допустити російських лижників та сноубордистів до змагань в олімпійських дисциплінах у нейтральному статусі, а спортсменів у паралімпійських дисциплінах на тих самих умовах, що й спортсменів з інших країн.