Конфликт между Украиной и Россией в Италии набирает обороты

Россиян пустили на престижные соревнования "Тур де Ски-2025"

Скандал между украинской и российской делегациями на турнире лыжников "Тур де Ски-2025" в Тоблахе (Италия) вышел на новый уровень. Украинцы уличили представителей РФ в нарушении регламента.

Что нужно знать

Украина и РФ впервые после начала полномасштабного вторжения выступали на одном лыжном турнире

Украинский и российский тренеры устроили перепалку у стадиона

Представитель России нарушил регламент

Российский тренер Егор Сорин, который работает с представителем РФ Савелием Коростелевым, пожаловался роспропаганде на агрессию украинского тренера. Об этом сообщает RT.

Я услышал за спиной русскую речь. Типа, что ты тут делаешь, что ты тут вообще забыл? Поворачиваюсь — вижу украинского тренера, который довольно агрессивно на меня наступает, снимая всё на камеру. Но я не стал с ним вступать ни в какую полемику. Егор Сорин

По информации Sportbladet, Сорина поймали на камеру за рулем автомобиля с аккредитационным разрешением для нейтральных спортсменов. При этом Егор не является членом нейтральной команды, а потому не имел права подъезжать к стадиону с российскими сборниками. В итоге Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) запретила россиянам парковаться у арены.

Егор Сорин за рулем авто, аккредитированного для "нейтральных" российских лыжников/Фото: aftonbladet.se

Егор Сорин/Фото: aftonbladet.se

Добавим, что напряжение между россиянами и украинцами накалилось до предела после допуска представителей РФ на соревнования. Украинский лыжник Андрей Доценко публично заявил, что не будет общаться с россиянами на "Тур де Ски", назвав их "террористами". Коростелев отказался отвечать на слова украинца, назвав всех лыжников "одной большой семьей".

Отметим, Коростелев получил нейтральный статус, несмотря на публичную поддержку президента России Владимира Путина и армии РФ. В соцсетях он ставил лайки под соответствующими публикациями.

Напомним, Международный олимпийский комитет (МОК) решил допустить РФ к Играм-2026 по тем же правилам, которые действовали на Олимпиаде в Париже. Однако некоторые международные федерации, к примеру, FIS выступила против данного решения и отказала россиянам в выдаче нейтрального статуса. РФ обратилась в Спортивный арбитражный суд (CAS) и выиграла иск против FIS. CAS обязал FIS допустить российских лыжников и сноубордистов к соревнованиям в олимпийских дисциплинах в нейтральном статусе, а спортсменов в паралимпийских дисциплинах на тех же условиях, что и спортсменов из других стран.