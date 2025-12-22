У Росії тренери таємно годували спортсменів допінгом

Тренери напихали спортсменів допінгом під виглядом добавок та вітамінів

У Росії спалахнув черговий допінг-скандал. Проте цього разу звинувачення звучать не із "недружніх країн" чи спортивних органів.

Що потрібно знати

Російські спортсмени поскаржилися на тренерів

Атлети повідомили, що тренери годували їх допінгом під виглядом вітамінів та добавок

Як мінімум одна каратистка попалася на допінгу після цього

Російські спортсмени звинуватили своїх тренерів. Про це повідомляє Sport Baza.

За інформацією джерела, спортсменам із Кемеровської області стали видавати "незрозумілі препарати" під виглядом вітамінів. Атлети вважають, що речовини з невідомими властивостями маскували під вітаміни чи добавки.

17-річна неназвана спортсменка заявила, що її колега із секції карате кіокушинкай після регулярного прийому тренерських "препаратів" провалила допінг-тестування, що призвело до серйозних наслідків. Це сталося на чемпіонаті Росії.

Нагадаємо, одразу двоє російських спортсменів уникли дискваліфікації у справі про вживання забороненого мельдонію (мілдронат). Вони зуміли довести, що вживали велику кількість молока, одержану, найімовірніше, від корови, якій кололи ветеринарний препарат, що містить у своєму складі мельдоній.

Примітно, що саме мельдоній було виявлено у допінг-пробі зіркового українського футболіста Михайла Мудрика. До речі, в "кейсі Мудрика" виринала версія з "мельдонієвою" коровою.