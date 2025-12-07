"Його безстрашність вражає": у Росії хочуть покарати друга України

У Держдумі б’ють на сполох через слова біатлоніста

Заступник голови комітету Держдуми з фізичної культури і спорту Дмитро Свищев закликав покарати шведського біатлоніста Себастьяна Самуельссона. Швед активно виступає проти повернення росіян до міжнародного спорту, через що його критикують у РФ.

Що потрібно знати

Росію пустять на міжнародні змагання у лижному спорті

Самуельссон активно виступив проти допуску росіян

У Держдумі РФ закликали покарати шведа за позицію

Відповідний коментар Свищева наводить vseprosport.ru. За його словами, Міжнародний союз біатлоністів (IBU) зобов’язаний покарати Самуельсона, який нібито дискримінує російських спортсменів.

Безстрашність цього шведського спортсмена вражає. Нехай уважно вивчить заяву FIS про неприпустимість дискримінації за національною ознакою. В IBU ж буде те саме, коли наших хлопців допустять до міжнародних змагань. Тож йому мають зробити попередження, що якщо такі висловлювання триватимуть, то будуть жорсткі покарання. В IBU зобов’язані відстоювати інтереси будь-якого спортсмена, який виступає під егідою організації незалежно від національності. Дмитро Свищев

Напередодні Самуельссон заявив, що росіяни не повинні виступати на міжнародних змаганнях навіть у "нейтральному" статусі, адже багато хто з них офіційно служить у ЗС РФ.

Для мене це дуже дивно. Спорт ніби живе у якомусь своєму світі, де йому не потрібно нести відповідальність. У нас є економічні санкції, ми не торгуємо з Росією, все суспільство багатьма способами намагається покінчити з бойовими діями, і мені здається дуже дивним, що спорт може бути поза цим. Спорт – важлива частина суспільства. Цілком природно, що ми маємо свою роль. І якщо говорити про нейтральних російських спортсменів, мені важко уявити, що такі взагалі є. Якщо подивитися на біатлон, то багато хто там пов’язаний з армією. Тож нейтральності тут немає. Себастьян Самуельсон

Зазначимо, Самуельсон – справжній друг України. Він підтримав нашу країну після повномасштабного вторгнення РФ в Україну, а також закликав світ не допускати росіян до міжнародних змагань. Через його слова у РФ закликали вдарити по Швеції "Орєшніком".

Нагадаємо, Росія виграла позов у Спортивному арбітражному суді (CAS) до Міжнародної федерації лижного спорту та сноуборду (FIS). CAS зобов’язав FIS допустити російських лижників до змагань в олімпійських дисциплінах у нейтральному статусі, а спортсменів у паралімпійських дисциплінах на тих самих умовах, що й спортсменів з інших країн. У РФ також вимагають компенсувати їх спортсменам "втрачені можливості".