Рус

Колишній член збірної України присягнув на вірність армії Росії

Автор
Михайло Корнілов
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Сергій Шойгу та Сергій Кузнєцов Новина оновлена 04 грудня 2025, 13:45
Сергій Шойгу та Сергій Кузнєцов. Фото cska.ru

Спортсмен вступив до лав армії РФ

Ексбоєць збірної України з армійського рукопашного бою Сергій Кузнєцов став членом спортивної школи ЦСКА (Центральний спортивний клуб Армії). Відповідно він дав присягу ЗС РФ.

Що потрібно знати

  • Кузнєцов став членом ЦСКА
  • Сергій присягнув на вірність армії РФ
  • Колишній український спортсмен родом із Рубіжного (Луганська область)

Про це повідомляє telegram-канал Mash на спорті. Таким чином, Кузнєцов став військовослужбовцем РФ та членом збірної Росії.

Сергій був військовослужбовцем української армії, служив у Львівській області. За його словами, він отримав поранення на передовій та потрапив до шпиталю. Там він вирішив втекти у Росію до родичів. Для цього він вступив до військового університету, зайнявся армійським рукопашним боєм та став членом збірної України. Разом із національною командою він поїхав на чемпіонат Європи у Польщі, звідки втік у Чехію, а згодом — у Москву. У Росії він представляє команду так званої "ЛНР".

Нагадаємо, спортсмени ЦСКА є чинними військовослужбовцями російської армії, проте це не заважає міжнародним спортивним федераціям надавати їм "нейтральний" статус. Наприклад. шаблістки Софія Велика та Яна Єгорян виступили на чемпіонаті світу-2025 у Тбілісі (Грузія), хоча мають офіцерські звання у РФ.

Теги:
#Рукопашний бій