Колишній член збірної України присягнув на вірність армії Росії
Спортсмен вступив до лав армії РФ
Ексбоєць збірної України з армійського рукопашного бою Сергій Кузнєцов став членом спортивної школи ЦСКА (Центральний спортивний клуб Армії). Відповідно він дав присягу ЗС РФ.
Що потрібно знати
- Кузнєцов став членом ЦСКА
- Сергій присягнув на вірність армії РФ
- Колишній український спортсмен родом із Рубіжного (Луганська область)
Про це повідомляє telegram-канал Mash на спорті. Таким чином, Кузнєцов став військовослужбовцем РФ та членом збірної Росії.
Сергій був військовослужбовцем української армії, служив у Львівській області. За його словами, він отримав поранення на передовій та потрапив до шпиталю. Там він вирішив втекти у Росію до родичів. Для цього він вступив до військового університету, зайнявся армійським рукопашним боєм та став членом збірної України. Разом із національною командою він поїхав на чемпіонат Європи у Польщі, звідки втік у Чехію, а згодом — у Москву. У Росії він представляє команду так званої "ЛНР".
Нагадаємо, спортсмени ЦСКА є чинними військовослужбовцями російської армії, проте це не заважає міжнародним спортивним федераціям надавати їм "нейтральний" статус. Наприклад. шаблістки Софія Велика та Яна Єгорян виступили на чемпіонаті світу-2025 у Тбілісі (Грузія), хоча мають офіцерські звання у РФ.