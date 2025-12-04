Втекла до Росії "через кохання": що загрожує зрадниці України Лискун

Спортсменка принесла присягу РФ

Міністр молоді та спорту України Матвій Бідний висловився про скандал навколо колишньої української спортсменки Софії Лискун. Титулована стрибунка у воду публічно отримала громадянство РФ і відмовилася від українського паспорта.

Що потрібно знати

23-річна Лискун принесла присягу РФ

Спортсменка родом із Луганська

Бідний заявив, що міжнародна кар’єра Софії фактично завершена

Відповідний коментар Бідного наводить champion.com.ua. За його словами, Україна вимагатиме тотальної дискваліфікації Лискун. Крім того, міністр зазначив, що Софія залишила розташування збірної України, взявши відпустку. Вона повідомляла, що "у неї є кохання, тому їй потрібно виїхати, щоб зайнятися особистими справами".

Ми зробимо все, щоб вона взагалі не змогла виступати на міжнародних змаганнях за Росію. Я вважаю, що це зрада, і ми точно будемо вимагати від Міжнародної федерації тотальної дискваліфікації Лискун. Ми будемо діяти в правовій площині. І я впевнений, що на цьому вона закінчила спортивну кар'єру. Матвій Бідний

Довідка: Лискун — уродженка Луганська. Дворазова чемпіонка Європи зі стрибків у воду, дворазова чемпіонка Європи з водних видів спорту, брала "срібло" на чемпіонаті світу, вигравала "срібло" та "бронзу" на Юнацькій Олімпіаді-2018. Востаннє вона виступала за збірну України влітку 2025 року.

Раніше ексбоєць збірної України з армійського рукопашного бою Сергій Кузнєцов став членом спортивної школи ЦСКА (Центральний спортивний клуб Армії). Таким чином він склав присягу у ЗС РФ.