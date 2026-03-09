Тепло до +17 і раптовий холод: на Львів чекають температурні "гойдалки"

На львів'ян чекає майже літнє тепло, а потім різке похолодання

У Львові найближчими днями очікується справжнє весняне тепло — температура поступово підніматиметься до +17 градусів. Втім, синоптики попереджають, що уже за тиждень місто накриє короткочасне, але відчутне похолодання.

Такі температурні гойдалки чекатимуть на львів'ян на наступному тижні. Про це повідомили на ventusky.

У понеділок, 10 березня, у Львові повітря прогріється приблизно до +15°C. Наступного дня, 11 березня, стане ще тепліше — до +16°C. А 12 березня температура може піднятися до +17°C, що для початку березня виглядає доволі по-весняному.

Погода у Львові на 12 березня. Фото: ventusky

Така м’яка погода триматиметься кілька днів. 13 та 14 березня денна температура залишатиметься у межах +14…+16°C. Фактично це буде один із найтепліших періодів від початку місяця.

Погода у Львові на 15 березня. Фото: ventusky

Однак уже з 15 березня синоптична ситуація почне змінюватися. Температура дещо знизиться — до +12°C вдень, приблизно такою ж вона залишиться і 16 березня.

Погода у Львові на 16 березня. Фото: ventusky

Найбільш різке похолодання очікується 17 березня. За попередніми прогнозами, вдень у Львові буде лише близько +5°C, а вранці та вночі температура може опускатися до +1°C. Після майже весняних +17 градусів така зміна відчуватиметься досить різко.

Погода у Львові на 17 березня. Фото: ventusky

Втім, холод затримається ненадовго. Уже 19 березня температура підніметься приблизно до +9°C, після чого синоптики прогнозують поступове потепління.

Погода у Львові на 19 березня. Фото: ventusky

