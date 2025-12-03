У Росії вимагають мільйони за "зруйновані долі"

Колишній біатлоніст вважає, що російські спортсмени стали жертвами "незаконних відсторонень"

Дворазовий олімпійський чемпіон із біатлону Дмитро Васильєв вимагає гроші з міжнародних федерацій для російських спортсменів. Приводом стала перемога РФ у Спортивному арбітражному суді (CAS) у справі про російських лижників та сноубордистів.

Що потрібно знати

Російських лижників пустили на міжнародні змагання у нейтральному статусі

Васильєв вважає, що росіяни тепер повинні позиватися за "втрачені можливості"

Найбільше грошей має запросити Олександр Большунов — головна зірка збірної РФ з лижних перегонів

Відповідний коментар Васильєва наводить "ВсеПроСпорт". За його словами, у російських спортсменів з’явилася можливість вимагати компенсацію за "втрачені можливості, вигоди", адже російським атлетам "по суті зруйнували долі".

У будь-якому разі тепер з’являється у всіх федерацій та спортсменів можливість вимагати компенсації за втрачені можливості, вигоди. Тут цифри можуть бути будь-які, особливо у лідерів, як Большунов чи Непряєва. Суми можуть обчислюватися мільйонами євро, це потенційні спонсори, незароблені призові можна багато чого знайти. Не заздрю міжнародним федераціям, які незаконно позбавили наших хлопців цих прав та багатьом, по суті, зруйнували долі. Тому що ці спортсмени могли здобути медалі на чемпіонатах світу, а міжнародна федерація позбавила їх цієї можливості. Якщо міркувати масштабно, то хлопцям треба компенсувати хоча б фінансово ці втрачені шанси. Большунов просто має подати позов до FIS за незаконне усунення, тому що та сторона має за це відповісти. Зустрічний позов і дайте мені мою втрачену вигоду. Олександр — один із провідних лижників світу, який міг здобути золоті медалі, які оцінити дуже складно. Там може йтися про десятки мільйонів. За сумами питання, звичайно, до юристів, а в тому, що треба подавати позов, взагалі не сумніваюся в цьому. Усім треба це зробити, щоб компенсувати втрачений зиск. Дмитро Васильєв

Дмитро Васильєв

Нагадаємо, російських лижників було відсторонено від міжнародних змагань після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну. У грудні 2025 року CAS зобов’язав FIS допустити росіян до змагань в олімпійських дисциплінах у нейтральному статусі, а спортсменів у паралімпійських дисциплінах, причому без жодних обмежень. Це збігається з позицією Міжнародного олімпійського комітету (МОК), який вирішив допустити РФ до Ігор-2026 за тими самими правилами, що діяли на Олімпіаді в Парижі (без прапора та гімну).