Український гігант програв бій, відправивши суперника у нокаут (відео)

Скандалом завершився бій у Литві

У суботу, 28 листопада, у Каунасі (Литва) український боксер суперважкої ваги Богдан Миронець (10-2, 5 KO) проводив 8-раундовий рейтинговий бій проти аргентинця Джонатана Вергари (10-3, 6 KO). Поєдинок завершився суддівським скандалом.

Що потрібно знати

Миронець відправив суперника у нокаут

Українець вдарив суперника по потилиці

Судді віддали перемогу аргентинцю, команда українця подала протест

Бій завершився перемогою аргентинця технічним нокаутом після дискваліфікації українця. Про це повідомляє "Телеграф".

Вже у першому раунді 31-річний Богдан відправив суперника у нокдаун. Українець володів відчутною перевагою і вже у другій 3-хвилинці таким же ударом знову поклав 28-річного Джонатана на канвас. Суддя вирішив, що удар був нанесений по потилиці, після чого аргентинця оголосили переможцем бою. Рішення організаторів викликало суперечки в мережі, а публіка на арені освистала Вергару, щойно йому підняли руку.

Повне відео бою Миронець — Вергара

Додамо, що удари українця справді долітали до потилиці суперника, проте у професійному боксі зазвичай за таке спочатку знімають бал. Крім того, Вергара сам робив усе, щоб Миронець завдав "забороненого" удару.

Таким чином Богдан програв бій, фактично відправивши опонента в нокаут. Для гіганта з України ця поразка стала другою у кар’єрі. На рахунку Джонатана 10 перемог при 3 поразках. За інформацією LuckyPunch, команда Миронця подала протест на результат поєдинку.

