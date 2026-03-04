"Обережно, на дорозі зрадники!": українці з гумором згадали про втікача Влада Яму (фото)

Користувачі мережі з гумором обіграли прізвище танцюриста

Відомий танцюрист та суддя популярних телешоу Влад Яма на початку війни поїхав до США, але українці не забувають про нього. Щоправда, в соцмережах його частіше згадують з іронією та жартами.

У Telegram-каналі "GONI Мемасі" поділилися новою порцією мемів із танцюристом-втікачем. Українці пожартували на його прізвище.

Українці вдало потролили Влада Яму

У соцмережах з’явилися мем з хореографом і телеведучим Владом Ямою, де його прізвище "Яма" обіграли через асоціацію з поганими дорогами. На першому малюнку дорогу заполонили однакові Влади Ями з написом "обережно".

Меми з Владом Ямою

У коментарях користувачі дописали, що треба побоюватися на дорогах зрадників:

"Обережно, на дорозі зрадники";

"Ось так намагаєшся забути когось, а його повертають із забуття в меми";

"Є ями на дорогах"

Другий мем продовжує жарт: на ньому показаний "подвійний" Яма — один образ лежить на асфальті, інший над ним. Українці підкололи танцюриста через його від’їзд до США, запитавши "Як там дороги? ", на що відповідь виявилася, що "Та там — яма на ямі ":

Українці пожартували над Владом Ямою

"Більше того – відповідно до форми мем-фото ще й у квадраті"

"Яма на ямі";

"А чи можна докаламбурити, що яма в ямі?"

Зазначимо, що на початку повномасштабної війни танцюрист Влад Яма разом із сім’єю виїхав до Америки, хоча залишається невідомим, як йому вдалося перетнути кордон. Артиста часто критикують за поведінку в США, зокрема через участь у "російській вечірці".

