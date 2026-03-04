"Обережно, на дорозі зрадники!": українці з гумором згадали про втікача Влада Яму (фото)
-
-
Користувачі мережі з гумором обіграли прізвище танцюриста
Відомий танцюрист та суддя популярних телешоу Влад Яма на початку війни поїхав до США, але українці не забувають про нього. Щоправда, в соцмережах його частіше згадують з іронією та жартами.
У Telegram-каналі "GONI Мемасі" поділилися новою порцією мемів із танцюристом-втікачем. Українці пожартували на його прізвище.
Українці вдало потролили Влада Яму
У соцмережах з’явилися мем з хореографом і телеведучим Владом Ямою, де його прізвище "Яма" обіграли через асоціацію з поганими дорогами. На першому малюнку дорогу заполонили однакові Влади Ями з написом "обережно".
У коментарях користувачі дописали, що треба побоюватися на дорогах зрадників:
- "Обережно, на дорозі зрадники";
- "Ось так намагаєшся забути когось, а його повертають із забуття в меми";
- "Є ями на дорогах"
Другий мем продовжує жарт: на ньому показаний "подвійний" Яма — один образ лежить на асфальті, інший над ним. Українці підкололи танцюриста через його від’їзд до США, запитавши "Як там дороги? ", на що відповідь виявилася, що "Та там — яма на ямі ":
- "Більше того – відповідно до форми мем-фото ще й у квадраті"
- "Яма на ямі";
- "А чи можна докаламбурити, що яма в ямі?"
Зазначимо, що на початку повномасштабної війни танцюрист Влад Яма разом із сім’єю виїхав до Америки, хоча залишається невідомим, як йому вдалося перетнути кордон. Артиста часто критикують за поведінку в США, зокрема через участь у "російській вечірці".
"Телеграф" писав раніше, що у мережі висміяли нову пісню Потапа. Наразі він активно будує кар’єру за кордоном — то в Іспанії, то в США.