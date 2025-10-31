Ломаченко виїхав з України та розповів, чому покінчив із боксом (відео)

Український боксер відвідав конвенцію WBO

Дворазовий олімпійський чемпіон з боксу та колишній чемпіон світу у трьох вагових категоріях Василь Ломаченко пояснив свій вихід з професійного боксу. Українець офіційно завершив кар’єру боксера влітку 2025 року.

Ломаченко виїхав з України й зараз перебуває в Боготі (Колумбія), де проходить 38-ма конвенція WBO (Всесвітня боксерська організація). Про це повідомляє "Телеграф".

Василь є головним героєм заходу, який відбувається під назвою "Спадщина Ломи". Українець володів трьома поясами Організації (напівлегкий, 2-й напівлегкий та легкий дивізіон). WBO навіть провела виставку на честь Ломаченка.

Василь на конвенції WBO вперше розповів, чому покинув професійний бокс. Раніше ходили чутки, що українець завершив кар’єру через травму спини, проте Ломаченко спростував це.

Я просто втратив мотивацію. Моя мета була стати абсолютним чемпіоном. Після поразки Хейні я зрозумів, що це мій останній шанс. Потім я взяв ще один пояс і зрозумів, що все. Причина не в травмах. Лише мотивація. Василь Ломаченко

Ломаченко розповів, чому покинув професійний бокс

Ломаченко був одним із найяскравіших боксерів свого покоління

