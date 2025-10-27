Іменитий спортсмен став обличчям російського боксу

У понеділок, 27 жовтня, відомий боксер із Філіппін Менні Пакьяо офіційно обійняв посаду віцепрезидента Міжнародної асоціації боксу (IBA). Ця організація перебуває під впливом Кремля й управляється другом Путіна Умаром Кремльовим.

Що потрібно знати

Пак’яо отримав посаду в проросійській організації IBA

Президентом IBA є друг Путіна Кремльов

Менні просуватиме цінності IBA у світі

Про призначення Пак’яо повідомляє пресслужба IBA на своєму офіційному сайті. На цій посаді Менні просуватиме ідеали Асоціації по всьому світу, консультуватиме президента та Раду директорів зі стратегічних питань у рамках своєї компетенції та представлятиме IBA на великих міжнародних заходах та ініціативах.

Під далекоглядним керівництвом президента Умара Кремльова IBA вступила до Золотої Ери — епохи, коли кожен боксер з будь-якої країни може мріяти, битися і досягати успіху на рівних умовах. Я пишаюся тим, що приєднуюсь до цієї місії — зробити так, щоб жодного молодого боксера не залишили позаду, жодного чемпіона не було забуто, і жодна країна не була виключена. Як віцепрезидент я присвячу себе наведенню мостів — між аматорами та професіоналами, між Сходом та Заходом, між поколіннями та культурами. Я вірю, що бокс здатний поєднувати людей так, як ніколи не зможе політика. Він здатний змінювати життя, перетворювати спільноти та нести світ туди, де є розбіжності. Менні Пакьяо

Довідка: Менні Пакьяо — один із найвеличніших професійних боксерів усіх часів. Єдиний в історії чемпіон світу з боксу у восьми вагових категоріях. Колишній сенатор Філіппін з 2016 по 2022 рік.

Як боксував Пакьяо

Раніше на заході IBA засвітився британець Тайсон Ф’юрі. "Циганський король" у себе в соцмережах прорекламував Кремльова.

Нагадаємо, Міжнародний олімпійський комітет (МОК) виключив IBA зі свого складу через корупцію та вплив РФ. На Олімпіаді-2024 МОК сам проводив олімпійський турнір з боксу. На тлі конфлікту проросійська організація розігнала грандіозний скандал на Олімпіаді, звинувативши МОК у допуску чоловіка на жіночий турнір з боксу. Країни, які відмовилися виступати під егідою IBA, створили нову боксерську федерацію — World Boxing. МОК у 2025 році визнав цю організацію. Згодом Федерація боксу України приєдналася до World Boxing.