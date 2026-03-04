Небо над Києвом перетнув літак? Місцеві помітили загадкові сліди (фото)

У мережі публікують фото незвичайного явища

Небо над Києвом розділили загадкові білі смуги, схожі на сліди від літака. Хоча у мережі справді стверджують, що він пролетів над столицею.

Що потрібно знати:

Повітряний простір закритий через війну, тому пасажирські літаки зараз не літають

Flightradar24 не зафіксував цивільних бортів над Києвом

В Україні незабаром може запрацювати аеропорт для відновлення роботи цивільної авіації

Відповідні фотографії були опубліковані в одному з київських пабліків у середу, 4 березня. На кадрах видно чітку протяжну лінію у ясному блакитному небі. При цьому відомо, що цивільне авіасполучення над Україною наразі не здійснюється.

"Над Києвом пролітав літак, залишивши в небі характерний слід", — йдеться у підписі під фотографіями.

"Телеграф" роверив інформацію на сайті Flightradar24 — онлайн-сервісі, який дозволяє відстежувати рух літаків по всьому світу в реальному часі на інтерактивній карті. Однак, даних про фіксування літака над столицею не вказано.

Що може залишати подібні сліди у небі:

Військова авіація — винищувачі, бомбардувальники, розвідувальні літаки тощо залишають інверсійні сліди

Великі реактивні БПЛА теоретично можуть залишати слід, але більшість дронів літають значно нижче та інверсійного сліду не утворюють.

Балістичні або крилаті ракети також можуть залишати слід у небі

Також слід додати, що нині у зв’язку з війною пасажирські літаки не літають над Україною. Однак Міжнародний аеропорт Бориспіль у Києві готовий відновити свою роботу, як тільки це стане безпечно. Йдеться про відкриття повітряного простору та відновлення регулярних польотів.

У прес-центрі міжнародного аеропорту "Бориспіль" відповіли на запит "Телеграфа" та розповіли, що зараз є все необхідне для швидкого переходу в практичну фазу відновлення роботи після отримання дозволів. Проте календарні прогнози передчасні, адже ключовим чинником залишається безпека польотів.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у січні 2026 року над Києвом нібито було зафіксовано літак. Системи зафіксували дивний політ невідомого борту.