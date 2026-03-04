Небо над Києвом перетнув літак? Місцеві помітили загадкові сліди (фото)
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
У мережі публікують фото незвичайного явища
Небо над Києвом розділили загадкові білі смуги, схожі на сліди від літака. Хоча у мережі справді стверджують, що він пролетів над столицею.
Що потрібно знати:
- Повітряний простір закритий через війну, тому пасажирські літаки зараз не літають
- Flightradar24 не зафіксував цивільних бортів над Києвом
- В Україні незабаром може запрацювати аеропорт для відновлення роботи цивільної авіації
Відповідні фотографії були опубліковані в одному з київських пабліків у середу, 4 березня. На кадрах видно чітку протяжну лінію у ясному блакитному небі. При цьому відомо, що цивільне авіасполучення над Україною наразі не здійснюється.
"Над Києвом пролітав літак, залишивши в небі характерний слід", — йдеться у підписі під фотографіями.
"Телеграф" роверив інформацію на сайті Flightradar24 — онлайн-сервісі, який дозволяє відстежувати рух літаків по всьому світу в реальному часі на інтерактивній карті. Однак, даних про фіксування літака над столицею не вказано.
Що може залишати подібні сліди у небі:
- Військова авіація — винищувачі, бомбардувальники, розвідувальні літаки тощо залишають інверсійні сліди
- Великі реактивні БПЛА теоретично можуть залишати слід, але більшість дронів літають значно нижче та інверсійного сліду не утворюють.
- Балістичні або крилаті ракети також можуть залишати слід у небі
Також слід додати, що нині у зв’язку з війною пасажирські літаки не літають над Україною. Однак Міжнародний аеропорт Бориспіль у Києві готовий відновити свою роботу, як тільки це стане безпечно. Йдеться про відкриття повітряного простору та відновлення регулярних польотів.
У прес-центрі міжнародного аеропорту "Бориспіль" відповіли на запит "Телеграфа" та розповіли, що зараз є все необхідне для швидкого переходу в практичну фазу відновлення роботи після отримання дозволів. Проте календарні прогнози передчасні, адже ключовим чинником залишається безпека польотів.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у січні 2026 року над Києвом нібито було зафіксовано літак. Системи зафіксували дивний політ невідомого борту.