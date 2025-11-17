Викинули з рингу та засудили: на Кубку світу з боксу пролунали скандали з українцями (відео)

Українські боксери голосно стартували на турнірі

В Індії після старту Кубка світу з боксу сталося одразу два інциденти з українськими боксерами. Моменти потрапили у пряму трансляцію змагань./

Що потрібно знати

Кубок світу з боксу стартував у місті Велика Нойда (Індія)

Український боксер Ражба вилетів за межі рингу після кидка суперника

Важковаговик Халецький вважає, що його засудили

У перший день змагань український боксер Матвій Ражба опинився за межами рингу після борцівського прийому суперника. Про це повідомляє "Телеграф".

Матвій дав австралійцю Марлону Севехону конкурентний бій, проте все ж таки програв одностайним рішенням. Під завісу 3-го раунду Матвій пішов у чергову атаку, а суперник просто викинув його із рингу.

У стартовий ігровий день на ринг також вийшов українець Андрій Халецький. Українцю, який виступає у категорії 90 кг +, протистояв "домашній" боксер Нарендер Нарендер. У підсумку Андрій програв, проте українець одразу висловив невдоволення рішенням суддів. Халецький не став тиснути руку супернику, що спровокувало скандал на турнірі.

До речі, Кубок світу з боксу проходить під егідою World Boxing. Ця федерація була створена після того, як Міжнародна асоціація боксу (IBA) опинилася у низці корупційних скандалів. Крім того, ця організація безпосередньо пов’язана з Кремлем.

На Олімпіаді-2024 Міжнародний олімпійський комітет (МОК) сам проводив олімпійський турнір з боксу. У відповідь проросійська організація розігнала грандіозний скандал на Олімпіаді, звинувативши МОК у допуску чоловіка на жіночий турнір з боксу. Країни, які відмовилися виступати під егідою IBA, створили нову боксерську федерацію — World Boxing. МОК у 2025 році визнав цю організацію. Згодом Федерація боксу України приєдналася до World Boxing.