Викинули з рингу та засудили: на Кубку світу з боксу пролунали скандали з українцями (відео)
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Українські боксери голосно стартували на турнірі
В Індії після старту Кубка світу з боксу сталося одразу два інциденти з українськими боксерами. Моменти потрапили у пряму трансляцію змагань./
Що потрібно знати
- Кубок світу з боксу стартував у місті Велика Нойда (Індія)
- Український боксер Ражба вилетів за межі рингу після кидка суперника
- Важковаговик Халецький вважає, що його засудили
У перший день змагань український боксер Матвій Ражба опинився за межами рингу після борцівського прийому суперника. Про це повідомляє "Телеграф".
Матвій дав австралійцю Марлону Севехону конкурентний бій, проте все ж таки програв одностайним рішенням. Під завісу 3-го раунду Матвій пішов у чергову атаку, а суперник просто викинув його із рингу.
У стартовий ігровий день на ринг також вийшов українець Андрій Халецький. Українцю, який виступає у категорії 90 кг +, протистояв "домашній" боксер Нарендер Нарендер. У підсумку Андрій програв, проте українець одразу висловив невдоволення рішенням суддів. Халецький не став тиснути руку супернику, що спровокувало скандал на турнірі.
До речі, Кубок світу з боксу проходить під егідою World Boxing. Ця федерація була створена після того, як Міжнародна асоціація боксу (IBA) опинилася у низці корупційних скандалів. Крім того, ця організація безпосередньо пов’язана з Кремлем.
На Олімпіаді-2024 Міжнародний олімпійський комітет (МОК) сам проводив олімпійський турнір з боксу. У відповідь проросійська організація розігнала грандіозний скандал на Олімпіаді, звинувативши МОК у допуску чоловіка на жіночий турнір з боксу. Країни, які відмовилися виступати під егідою IBA, створили нову боксерську федерацію — World Boxing. МОК у 2025 році визнав цю організацію. Згодом Федерація боксу України приєдналася до World Boxing.