Березень здивує Київ температурними гойдалками: коли чекати різких перепадів

Спекотні дні ще прийдуть у столицю

Погода у Києві на початку березня нагадуватиме справжні "американські гірки". Але потім все може стабілізуватися.

Синоптики порталу Sinoptik.ua прогнозують столиці період нестабільності.Перша декада березня пройде під знаком різких коливань.

Якщо ще на початку тижня, 4 березня, денна температура підніметься до комфортних +10°C, то вже наступного дня вона впаде до +7°C, а в ніч на п'ятницю стовпчики термометрів балансуватимуть на межі 0…+1°C.

Проте справжній "сюрприз" чекає на киян ближче до середини місяця. Вихідні 7 та 8 березня зустрінуть ясним небом та нічним морозцем до 0°C, проте вдень повітря прогріється до +7…+8°C.

Погода у Києві

Найвищі показники очікуються у четвер, 12 березня. Синоптики прогнозують неймовірні для початку весни +13°C вдень.

Наступного дня, 13 березня, температура стрімко обвалиться вдвічі — до +6°C.

Варто зазначити, що при цьому суттєвих дощів чи снігу в найближчий тиждень не передбачається. Ймовірність опадів залишається мінімальною — лише 2%, що свідчить про переважно суху погоду.

