Непереможний український боксер відправив поляка до лікарні (відео)

Бійці влаштували кривавий бій

У Хелмі (Польща) завершився великий вечір професійного боксу. У головному поєдинку шоу на ринг вийшли непереможні Міхал Сочинський із Польщі та Рамазан Муслімов з України.

Що потрібно знати:

Муслімов переміг Сочинського у Польщі

Суддя в рингу довів справу до вбивчого нокауту

Українець завоював пояс WBC Baltic

Муслімов мав тотальну перевагу у рингу, проте суддя до останнього не зупиняв бій, що мало не привело до трагедії. Про це повідомляє ua.tribuna.

Рамазан вже у першому раунді двічі поклав суперника на канвас. Під час другого нокдауну відбувся відвертий цирк. Поляк втратив капу, яку йому міняли близько хвилини, мабуть, щоби той відновився. Так і сталося. Вже у другому раунді Міхал відправив українця у нокдаун.

Однак це не допомогло "домашньому" бійцю. Українець ще тричі відправляв опонента на канвас у 3, 6 та 7 раундах, після чого стався страшний нокаут. Сочинський "піймав" вбивчу двійку й опинився в глухому нокауті. Поляк прийшов до тями лише в кареті швидкої допомоги.

Додамо, що 30-річний Муслімов здобув свою 9-ту перемогу у профі. 27-річний Сочинський уперше програв, маючи на своєму рахунку 11 перемог. Українець завоював другорядний пояс WBC Baltic у першій важкій вазі (до 90,718 кг).

Раніше повідомлялося, що чемпіон світу з боксу за версіями WBA, WBС та IBF у надважкій вазі Олександр Усик звільнив титул WBO. Українець більше не є абсолютним чемпіоном світу.