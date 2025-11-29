Украинский гигант проиграл бой, отправив соперника в нокаут (видео)

Скандалом завершился бой в Литве

В субботу, 28 ноября, в Каунасе (Литва) украинский боксер супертяжелого веса Богдан Миронец (10-2, 5 KO) проводил 8-раундовый рейтинговый бой против аргентинца Джонатана Вергары (10-3, 6 KO). Поединок завершился судейским скандалом.

Что нужно знать

Миронец отправил соперника в нокаут

Украинец ударил соперника по затылку

Судьи отдали победу аргентинцу, команда украинца подала протест

Бой завершился победой аргентинца техническим нокаутом после дисквалификации украинца. Об этом сообщает "Телеграф".

Уже в первом раунде 31-летний Богдан отправил соперника в нокдаун. Украинец владел ощутимым преимуществом и уже во второй 3-минутке таким же ударом вновь положил 28-летнего Джонатана на канвас. Судья решил, что удар был нанесен по затылку, после чего аргентинца объявили победителем боя. Решение организаторов вызвало споры в сети, а публика на арене освистала Вергару, как только ему подняли руку.

Полное видео боя Миронец - Вергара

Добавим, что удары украинца действительно долетали до затылка соперника, однако в профессиональном боксе обычно за такое для начала снимают балл. Кроме того, Вергара сам делал все, чтобы Миронец наносил "запрещенный" удар.

Таким образом, Богдан проиграл бой, фактически отправив оппонента в нокаут. Для гиганта из Украины это поражение стало вторым в карьере. На счету Джонатана 10 побед при 3 поражениях. По информации LuckyPunch, команда Миронца подала протест на результат поединка.

